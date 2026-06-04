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Τραγωδία σημειώθηκε την Τετάρτη (03.06.2026) στα Καλάβρυτα, όπου ένας 55χρονος Βρετανός τουρίστας πέθανε μέσα στο νοσοκομείο στο οποίο βρέθηκε εντελώς τυχαία λόγω αδιαθεσίας που εμφάνισε η σύζυγός του.

55χρονος πήγε τη γυναίκα του στο νοσοκομείο και πέθανε ο ίδιος

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του KalavrytaNews, το ζευγάρι βρισκόταν στην περιοχή για διακοπές και η γυναίκα αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία. Έτσι, επισκέφτηκαν το νοσοκομείο των Καλαβρύτων για να τις παράσχουν τις πρώτες βοήθειες οι γιατροί.

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Ενώ η γυναίκα όμως ανάρρωνε στο κρεβάτι του νοσοκομείου, ο σύζυγός της, που βρισκόταν δίπλα της, κατέρρευσε αιφνιδίως μπροστά της.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό κινητοποιήθηκε άμεσα και κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες για την ανάνηψή του, χωρίς όμως αποτέλεσμα, αλλά λίγη ώρα μετά επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν μέσω νεκροψίας – νεκροτομής, ενώ αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Καλαβρύτων διερευνά προανάκριση.