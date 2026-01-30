Από την ηλικία των 13 ετών ένα κορίτσι στη Λαμία βίωνε τις πιο εφιαλτικές στιγμές στα χέρια ενός θείου του, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την εμπιστοσύνη που του είχαν οι γονείς της ανήλικης και προέβαινε κατ’ επανάληψη σε γενετήσιες πράξεις σε βάρος της.

Η τελευταία φορά που ο 48χρονος ικανοποίησε τις αρρωστημένες ορέξεις του ήταν την περίοδο των Χριστουγέννων, ενώ ανήμερα της 25ης και την επομένη με διάφορα προσχήματα και πάλι της πρότεινε και δια ζώσης και μέσω social media να συνευρεθούν.

Την καταγγελία έκανε η μητέρα της ανήλικης στην Αστυνομία, όταν πια το κορίτσι δεν άντεχε και της εκμυστηρεύτηκε τα όσα έχουν συμβεί στο παρελθόν. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του θύματος, ο 48χρονος την επιβίβαζε στο αυτοκίνητό του και την μετέφερε σε ερημικές τοποθεσίες, όπου και προέβαινε στις γενετήσιες πράξεις.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον 48χρονο, κατέσχεσαν το αυτοκίνητο και το κινητό τηλέφωνό του, ενώ η ανήλικη εξετάστηκε από ιατροδικαστή με τα ευρήματα να είναι συμβατά με τα όσα έχει καταγγείλει το θύμα.