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Ο 61χρονος επιβάτης Λιούμπισα Κάροβιτς παρασύρθηκε εξαιτίας της πίεσης του αέρα και βρέθηκε με το μισό του σώμα έξω από το αεροσκάφος.

Η σύζυγος του επιβάτη και άλλοι συνεπιβάτες αντέδρασαν άμεσα και κατάφεραν να τον τραβήξουν πίσω στο εσωτερικό του αεροπλάνου σώζοντας τη ζωή του.

Ο 61χρονος αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα και δυσκολίες στην καθημερινότητά του μετά το περιστατικό, ενώ οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της ζημιάς.

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Ο 61χρονος Σέρβος Λιούμπισα Κάροβιτς συγκλονίζει με την περιγραφή του για τις δραματικές στιγμές που έζησε σε πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς το Μέμινγκεν της Γερμανίας, όταν βρέθηκε με το μισό του σώμα έξω από το αεροσκάφος μετά από θραύση παραθύρου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Ιουλίου, στην πτήση FR1879, λίγα λεπτά μετά την απογείωση. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ένα τμήμα από τον κινητήρα αποκολλήθηκε και χτύπησε το παράθυρο δίπλα στο οποίο καθόταν ο 61χρονος, προκαλώντας ζημιά και απότομη αποσυμπίεση στην καμπίνα.

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Η δύναμη του αέρα παρέσυρε τον επιβάτη προς το άνοιγμα, με το κεφάλι και τους ώμους του να βγαίνουν έξω από την άτρακτο, ενώ το αεροσκάφος βρισκόταν σε ύψος περίπου 20.000 ποδιών. Η σύζυγός του και άλλοι επιβάτες αντέδρασαν άμεσα και κατάφεραν να τον κρατήσουν, τραβώντας τον ξανά στο εσωτερικό του αεροπλάνου.

Σχεδόν δύο εβδομάδες μετά το τρομακτικό συμβάν, ο Κάροβιτς μίλησε στη γερμανική εφημερίδα Bild και περιέγραψε τον εφιάλτη που έζησε.

«Κοιμόμουν. Ξαφνικά με ξύπνησε ένας πολύ δυνατός θόρυβος, σαν έκρηξη βόμβας. Για μια στιγμή είχα τις αισθήσεις μου και μετά δεν θυμάμαι τι συνέβη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως περιέγραψε, όταν συνήλθε, είδε αίματα σε όλο του το σώμα. «Έτρεχε αίμα από το πρόσωπο και τα χέρια μου. Κάθε φορά που κλείνω τα μάτια μου, επιστρέφουν οι εικόνες από εκείνα τα λεπτά. Είναι ένας εφιάλτης που δεν μπορώ να εξηγήσω με λόγια», είπε.

Οι αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τα αίτια του περιστατικού, ενώ η Ryanair εξετάζει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η ζημιά στο αεροσκάφος.

«Είναι μια ολοκληρωτική αναστάτωση στη ζωή μου»

Πριν από συγκεκριμένο περιστατικό ο 61χρονος ζούσε έντονα, ήταν ενεργητικός και αγαπούσε τα ταξίδια με αεροπλάνο. Ωστόσο, πλέον έχουν αλλάξει τα πάντα. «Τώρα όλα με ενοχλούν. Η φασαρία και ο θόρυβος με ενοχλούν, δεν μπορώ να περπατήσω στον δρόμο, όλα με ενοχλούν. Ψυχολογικά έχω φτάσει στον πάτο. Αυτό έχει αντίκτυπο τόσο στη δουλειά μου όσο και στην οικογένειά μου. Τι θα γίνει τώρα, όλα εξαρτώνται από έμενα, ήμουν ο “κινητήρας” των πάντων στην οικογένεια. Είναι μια ολοκληρωτική αναστάτωση στη ζωή μου. Δεν έχω καθόλου συγκέντρωση. Η προσοχή μου δεν μπορεί να επικεντρωθεί πουθενά. Αυτό σημαίνει ότι απλώς δεν λειτουργώ σωστά».

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Όπως υπογράμμισε «δεν σκέφτομαι καν να μπω σε άλλη πτήση. Κάθε φορά που ακούω αεροπλάνο, αγχώνομαι και ανεβάζω πυρετό. Δεν είμαι καθόλου καλά».

Είναι άγνωστο αν θα μπορέσει να ζήσει και πάλι μία φυσιολογική ζωή. Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αν πρέπει να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση ή να φοράει τον νάρθηκα στον αυχένα του για περαιτέρω χρονικό διάστημα.



«Τον άρπαξα από τα πόδια», είχε δηλώσει η σύζυγός του

Πριν από μερικές ημέρες για το περιστατικό αυτό είχε μιλήσει στο σερβικό δίκτυο Nova η σύζυγός του, Σβετλάνα Γκρκόβιτς, η οποία μαζί με άλλους επιβάτες τον έσωσε από βέβαια θάνατο.

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«Ήταν σαν να αποκολλήθηκε ένα κομμάτι του κινητήρα και να χτύπησε το παράθυρο δίπλα στο οποίο καθόταν ο Λιούμπισα. Αντέδρασα αμέσως και τον άρπαξα από τα πόδια. Σκέφτηκα: “Αν είναι να πεθάνουμε, θα πεθάνουμε μαζί”. Ήταν φρικτό», δήλωσε.

Για περίπου πέντε λεπτά κρατούσε με όλες της τις δυνάμεις τον σύζυγό της, μέχρι που άλλοι επιβάτες έσπευσαν να βοηθήσουν και κατάφεραν να τον τραβήξουν ξανά μέσα στην καμπίνα, ενώ είχαν ήδη πέσει οι μάσκες οξυγόνου.



Η Σβετλάνα θυμάται πως ένας άνδρας και μία γυναίκα έτρεξαν αμέσως κοντά της. «Ήρθαν να με βοηθήσουν. Θυμάμαι έναν άνδρα και μία γυναίκα. Εκείνος μας βοήθησε πάρα πολύ, τόσο εμένα όσο και τον Λιούμπισα», είπε, εκφράζοντας την επιθυμία να τον συναντήσει ξανά για να τον ευχαριστήσει προσωπικά.

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