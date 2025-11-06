Ρεσάλτο σε ελληνόκτητο τάνκερ φαίνεται πως έκαναν πειρατές στα ανοικτά της Σομαλίας.

Η βρετανική εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey ανακοίνωσε πως υπάρχουν αναφορές ότι πειρατές έκαναν ρεσάλτο σε τάνκερ με σημαία Μάλτας ανοιχτά της Σομαλίας.

Advertisement

Advertisement

UKMTO WARNING 040-25 – 06 NOV 25



Click here to view the full Advisory⤵️https://t.co/yo0ifPJbtT#MaritimeSecurity #MarSec pic.twitter.com/Hqa7sct7ab — UKMTO Operations Centre (@UK_MTO) November 6, 2025

«Οι πειρατές φέρονται να προσέγγισαν με λέμβο και να άνοιξαν πυρ κατά του τάνκερ», δήλωσε η Ambrey σε ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι οι πειρατές επιχειρούσαν από μικρό σκάφος με ιρανική σημαία, το οποίο είχαν καταλάβει.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για το ελληνόκτητο πλοίο HELLAS APHRODITE.

Το σκάφος έπλεε από τη Σίκα της Ινδίας προς το Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής, σύμφωνα με την Ambrey.