Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με νταλίκα που μετέφερε οχήματα, καθώς και ένα φορτηγό σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (1/9) στην Αττική Οδό, στο ύψος των Άνω Λιοσίων.

Οι δύο νταλίκες συγκρούστηκαν μεταξύ τους για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο, με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και συνεργεία της Αττικής Οδού, έτσι ώστε να γίνει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η αποκατάσταση στην κυκλοφορία. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αρχές έκλεισαν την μεσαία και την αριστερή λωρίδα στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καθώς και την αριστερή στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.

Λόγω της σύγκρουσης τα οχήματα που μετέφερε η νταλίκα, έπεσαν στο οδόστρωμα ενώ το φορτηγό, που ενεπλάκη στο συμβάν, αποχώρησε από το σημείο και αναζητείται από τους αστυνομικούς.

Credits: Korinthos TV

