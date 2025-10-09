Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στη λεωφόρο Μεσογείων στο ύψος της πλατείας Αγίας Παρασκευής, στο ρεύμα προς Μαραθώνα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες της αστυνομίας για το τροχαίο στη Μεσογείων, ένα διερχόμενο αυτοκίνητο φαίνεται να παρέσυρε μία πεζή, με αποτέλεσμα να προκληθούν δυσκολίες ακόμα και στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Η τραυματίας παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Η κατάστασή της παραμένει άγνωστη, ωστόσο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι εν ζωή.