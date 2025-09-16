Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε επί της Λεωφόρου Μεσογείων.

Στο ύψος της ΕΡΤ μια μοτοσικλέτα παρέσυρε ένα πεζό και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τον τραυμάτισε σοβαρά.

