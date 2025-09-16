Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε επί της Λεωφόρου Μεσογείων.
Στο ύψος της ΕΡΤ μια μοτοσικλέτα παρέσυρε ένα πεζό και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες τον τραυμάτισε σοβαρά.
Τροχαίο με παράσυρση πεζού στη Μεσογείων
