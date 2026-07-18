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Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το Σάββατο 18 Ιουλίου στην περιοχή της Αρχαίας Νεμέας, στην Κορινθία, όταν ένα φορτηγό πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα.

Το ατύχημα συνέβη στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Τριπόλεως, στο ύψος του κόμβου της Αρχαίας Νεμέας. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το φορτηγό κινούνταν στο ρεύμα προς Κόρινθο όταν, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος και αυτό ακολούθησε ανεξέλεγκτη πορεία.

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Όπως μεταδίδει το korinthostv.gr, το φορτηγό προσέκρουσε στις προστατευτικές διαχωριστικές μπάρες, τις διέλυσε και πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας, όπου συγκρούστηκε μετωπικά με επιβατικό αυτοκίνητο που κινούνταν προς την Τρίπολη.

Στο Ι.Χ. επέβαινε μία τριμελής οικογένεια, ενώ αμέσως μετά τη σύγκρουση κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες αρχές. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των επιβαινόντων, αστυνομικοί της Τροχαίας, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, καθώς και όχημα της εταιρείας διαχείρισης του αυτοκινητοδρόμου ΜΟΡΕΑΣ.

Οι τρεις τραυματίες, οι οποίοι σύμφωνα με τις πληροφορίες φέρουν σοβαρά τραύματα, διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου νοσηλεύονται.

Εξαιτίας του τροχαίου, η κυκλοφορία στο σημείο έχει διακοπεί, με αποτέλεσμα να καταγράφονται μεγάλες καθυστερήσεις και να έχουν σχηματιστεί ουρές οχημάτων, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.