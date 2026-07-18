Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής 17 Ιουλίου στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, στο ύψος των Πολυκλαδικών Ηλιούπολης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ένα Hyundai Atos, υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, ξέφυγε από την πορεία του, προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο και στη συνέχεια ανετράπη. Από την ανατροπή, ο 63χρονος οδηγός εγκλωβίστηκε στο εσωτερικό του οχήματος.

Advertisement

Advertisement

Στο σημείο έσπευσε άμεσα η Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με οκτώ πυροσβέστες από τον 7ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον τραυματισμένο άνδρα.

Στη συνέχεια, ο 63χρονος παραλήφθηκε από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες ιατρικές φροντίδες.

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στο τροχαίο παραμένουν άγνωστα και αποτελούν αντικείμενο έρευνας από τις αρμόδιες αρχές.

Με πληροφορίες από notia.gr