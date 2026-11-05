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Αρχές Νοεμβρίου 1901 γεννήθηκε στην Κεφαλονιά ο Σπυρίδων Μαρινάτος που είχε αφιερώσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του στον αρχαιολογικό χώρο του Ακρωτηρίου της Σαντορίνης. Και ήταν εκεί που πέθανε, στη γη που λάτρεψε, αρχές Οκτωβρίου 1974. Ήταν 72 ετών και ήδη είχε κατακτήσει μία θέση ανάμεσα στις σημαντικότερες μορφές της ελληνικής αρχαιολογίας του 20ού αιώνα.

Η ζωή του συνδέθηκε όσο ελάχιστων επιστημόνων με μία μεγάλη ιδέα: ότι η τρομακτική ηφαιστειακή έκρηξη της Θήρας κατά την Εποχή του Χαλκού είχε καθοριστικές συνέπειες για τον κόσμο του Αιγαίου και ιδιαίτερα για τη Μινωική Κρήτη. Και για να αναζητήσει τις αποδείξεις, έσκαψε στη Σαντορίνη.

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Από το Ληξούρι στην κορυφή της ελληνικής αρχαιολογίας

Ο Σπυρίδων Νικολάου Μαρινάτος γεννήθηκε στο Ληξούρι της Κεφαλονιάς το 1901. Σπούδασε αρχαιολογία στην Αθήνα και συνέχισε τις σπουδές του στη Γερμανία.

Η επιστημονική του πορεία ήταν εντυπωσιακή. Εργάστηκε στην Κρήτη, διετέλεσε διευθυντής Αρχαιοτήτων και Ιστορικών Μνημείων, το 1939 εξελέγη καθηγητής Αρχαιολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, το 1955 έγινε μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και το 1958 εξελέγη πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι ανασκαφές και οι έρευνές του δεν περιορίστηκαν στη Σαντορίνη. Εργάστηκε στην Κρήτη και σε σημαντικές θέσεις της ηπειρωτικής Ελλάδας, αφήνοντας πίσω του ένα ευρύ αρχαιολογικό έργο.

Η μεγάλη θεωρία για το ηφαίστειο

Ο Μαρινάτος υποστήριξε ότι η μεγάλη ηφαιστειακή έκρηξη της Θήρας είχε προκαλέσει καταστροφές που έφθασαν μέχρι την Κρήτη και συνέβαλαν στην αποδυνάμωση του Μινωικού κόσμου.

Η σχέση της έκρηξης με την πορεία του Μινωικού Πολιτισμού αποτέλεσε στη συνέχεια αντικείμενο μεγάλης επιστημονικής συζήτησης. Η σύγχρονη έρευνα έχει αναθεωρήσει αρκετές από τις αρχικές χρονολογήσεις και δεν αντιμετωπίζει πλέον την έκρηξη ως μία απλή και μοναδική εξήγηση για το τέλος του Μινωικού Πολιτισμού. Η βασική σύλληψη του Μαρινάτου, όμως, είχε τεράστια σημασία: η έκρηξη της Θήρας ήταν ένα γεγονός ικανό να επηρεάσει ολόκληρο το Αιγαίο.

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Το 1967 άρχισε να σκάβει – και εμφανίστηκε μία ολόκληρη πόλη

Η μεγάλη στιγμή ήρθε το 1967. Ο Μαρινάτος άρχισε συστηματικές ανασκαφές στο Ακρωτήρι της Θήρας υπό την αιγίδα της Αρχαιολογικής Εταιρείας. Κάτω από τεράστιες ποσότητες ηφαιστειακών υλικών άρχισε σταδιακά να αποκαλύπτεται ένας εξαιρετικά ανεπτυγμένος προϊστορικός οικισμός.

Ήταν μία αποκάλυψη παγκόσμιας σημασίας. Πολυώροφα κτίρια, δρόμοι, πλατείες, εργαστήρια, αγγεία, αντικείμενα καθημερινής χρήσης και εκπληκτικές τοιχογραφίες είχαν διατηρηθεί κάτω από την ηφαιστειακή τέφρα. Η πόλη είχε κυριολεκτικά παγώσει στον χρόνο. Γι’ αυτό και το Ακρωτήρι χαρακτηρίστηκε πολλές φορές ως «Πομπηία του Αιγαίου», παρότι είναι πολύ παλαιότερο από τη ρωμαϊκή Πομπηία.

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Οι τοιχογραφίες που αποκάλυψαν έναν πολύχρωμο κόσμο

Ανάμεσα στα σπουδαιότερα ευρήματα βρίσκονται οι περίφημες τοιχογραφίες. Πλοία, ψαράδες, φυτά, ζώα, ανθρώπινες μορφές και ολόκληρες σκηνές καθημερινής ζωής αποκάλυψαν έναν πολιτισμό με υψηλό επίπεδο τέχνης και στενές εμπορικές και πολιτιστικές επαφές με άλλες περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου.

Τα κτίρια και τα αντικείμενα που έχουν έρθει στο φως επιτρέπουν στους αρχαιολόγους να ανασυνθέσουν στοιχεία της καθημερινής ζωής, της διατροφής, της τεχνολογίας, της θρησκείας και της οικονομίας της προϊστορικής Θήρας. Το Ακρωτήρι αποδείχθηκε ένα από τα σημαντικότερα αστικά και εμπορικά κέντρα του προϊστορικού Αιγαίου.

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Το μυστήριο: πού πήγαν οι κάτοικοι;

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία της ανασκαφής είναι όσα δεν βρέθηκαν. Σε αντίθεση με την Πομπηία, δεν εμφανίστηκαν μαζικά ανθρώπινα λείψανα μέσα στην πόλη. Η επικρατέστερη εξήγηση είναι ότι προειδοποιητικά φαινόμενα, πιθανότατα σεισμοί, έδωσαν στους κατοίκους χρόνο να εγκαταλείψουν τον οικισμό πριν από την τελική καταστροφική φάση της έκρηξης.

Το πού κατέφυγαν και τι τελικά απέγιναν εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα συναρπαστικά ερωτήματα της προϊστορίας του Αιγαίου.

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Ο θάνατος μέσα στο Ακρωτήρι

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Η ζωή του Μαρινάτου τελείωσε με έναν σχεδόν συμβολικό τρόπο. Την 1η Οκτωβρίου 1974, ενώ βρισκόταν στον χώρο της ανασκαφής στο Ακρωτήρι και επέβλεπε τις εργασίες, σκοτώθηκε σε δυστύχημα.

Οι πηγές δεν συμφωνούν απολύτως για τις ακριβείς συνθήκες. Βέβαιο είναι ότι ο θάνατός του συνέβη μέσα στην ανασκαφή στην οποία είχε αφιερώσει τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Τάφηκε αρχικά στον ίδιο τον αρχαιολογικό χώρο, κοντά στο σημείο όπου έχασε τη ζωή του. Αργότερα ο τάφος του μεταφέρθηκε έξω από τα ερείπια.

Η ανασκαφή δεν σταμάτησε με τον θάνατό του

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Μετά τον θάνατο του Μαρινάτου, τη μεγάλη αρχαιολογική αποστολή συνέχισε ο καθηγητής Χρίστος Ντούμας. Η έρευνα στο Ακρωτήρι συνεχίστηκε, με νέα ευρήματα να προσθέτουν διαρκώς κομμάτια στο παζλ της ζωής της προϊστορικής πόλης.

Περισσότερο από μισό αιώνα μετά τον θάνατό του, ο Σπυρίδων Μαρινάτος εξακολουθεί με έναν τρόπο να βρίσκεται εκεί. Στην πόλη που έφερε ξανά στο φως έπειτα από περισσότερες από τρεις χιλιετίες. Ένας αρχαιολόγος που έψαχνε μία θεωρία και ανακάλυψε έναν ολόκληρο κόσμο.

Σημείωση: Η γνωστή επιστημονική δημοσίευση του Μαρινάτου που συνέδεσε την έκρηξη της Θήρας με την καταστροφή του Μινωικού πολιτισμού δημοσιεύθηκε το 1939.