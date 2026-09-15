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Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης πραγματοποιήθηκε η πολιτική κηδεία του Σπύρου Χαλβατζή, ιστορικού στελέχους του ΚΚΕ, που έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του μια μακρά και έντονη πολιτική διαδρομή.

Συγγενείς, φίλοι, σύντροφοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου συγκεντρώθηκαν για να απευθύνουν το ύστατο «αντίο» στον Σπύρο Χαλβατζή, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 79 ετών, ύστερα από πολυετή μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας.

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Η επιλογή του χώρου έχει ιδιαίτερη συμβολική σημασία, καθώς ο Σπύρος Χαλβατζής υπήρξε μέλος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 (ΣΦΕΑ), τον οποίο υπηρέτησε επί σειρά ετών, μεταξύ άλλων και από θέσεις ευθύνης.

Η πολιτική του πορεία ήταν στενά συνδεδεμένη επί δεκαετίες με το ΚΚΕ. Το 1978 εξελέγη στην Κεντρική Επιτροπή του κόμματος, ενώ από το 1979 έως το 1986 διετέλεσε γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ. Το 1986 εξελέγη μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, θέση στην οποία παρέμεινε έως το 2009.

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Πηγή φωτογραφιών: EUROKINISSI