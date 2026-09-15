Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας και στελέχη του ΚΚΕ απέτισαν φόρο τιμής στον Σπύρο Χαλβατζή με μια συμβολική κίνηση στη Βουλή.

Το ιστορικό στέλεχος του κόμματος απεβίωσε το Σάββατο σε ηλικία 79 ετών έχοντας διαγράψει μια μακρά πολιτική πορεία.

Η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού του εκλιπόντος θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Τρίτης στον χώρο του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών.

Η οικογένεια του Σπύρου Χαλβατζή ζήτησε αντί στεφάνων να ενισχυθεί οικονομικά το σύστημα υγείας της Κούβας μέσω του οργανισμού mediCuba Europa.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με ένα γαρύφαλλο στο χέρι εμφανίστηκε το πρωί της Τρίτης (15.09.2026) στην Ολομέλεια της Βουλής ο Δημήτρης Κουτσούμπας, σε μια συμβολική κίνηση μνήμης για τον Σπύρο Χαλβατζή, το ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ που έφυγε από τη ζωή το Σάββατο (12.09.2026), σε ηλικία 79 ετών.

Λίγο νωρίτερα, βουλευτές και στελέχη του ΚΚΕ είχαν αφήσει λουλούδια στα έδρανα του κόμματος, αποτίοντας με αυτόν τον λιτό τρόπο φόρο τιμής στον επί δεκαετίες σύντροφό τους.

Advertisement

Advertisement

Η παρουσία του γαρύφαλλου στη Βουλή συμπύκνωσε, με έναν τρόπο, τη μακρά πολιτική διαδρομή του Σπύρου Χαλβατζή. Μια πορεία περισσότερων από έξι δεκαετιών, άρρηκτα συνδεδεμένη με το ΚΚΕ, το εργατικό κίνημα και τους αγώνες της Αριστεράς, αλλά και μια παρουσία που είχε ξεπεράσει τα κομματικά όρια, κερδίζοντας την εκτίμηση ακόμη και πολιτικών αντιπάλων.

Από τις διώξεις και τις εξορίες κατά τη διάρκεια της δικτατορίας έως τη μακρά δράση του στην ΚΝΕ και, στη συνέχεια, την παρουσία του στα κοινοβουλευτικά έδρανα, ο Χαλβατζής υπήρξε ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος.

Στο ΣΦΕΑ η πολιτική κηδεία

Το τελευταίο «αντίο» στον Σπύρο Χαλβατζή θα απευθύνουν συγγενείς, σύντροφοι και συναγωνιστές το απόγευμα της Τρίτης. Η πολιτική τελετή αποχαιρετισμού θα πραγματοποιηθεί στις 17:30, στο προαύλιο του ΣΦΕΑ, πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας και δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής.

Η επιλογή του χώρου έχει ιδιαίτερο συμβολισμό. Ο Σπύρος Χαλβατζής υπήρξε μέλος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974, τον οποίο υπηρέτησε επί σειρά ετών, μεταξύ άλλων και από θέσεις ευθύνης.

Η πολιτική του διαδρομή ήταν, άλλωστε, στενά δεμένη με τις διώξεις της περιόδου της δικτατορίας, αλλά και με τη δράση του αντιδικτατορικού κινήματος.

Αντί στεφάνων, η οικογένεια του Σπύρου Χαλβατζή έχει ζητήσει να ενισχυθεί η προσπάθεια οικονομικής στήριξης του συστήματος Υγείας της Κούβας μέσω του mediCuba Europa.

«Η Κούβα ήταν πάντα στο μυαλό και στην καρδιά του Σπύρου», αναφέρει η οικογένειά του στην ανακοίνωσή της, υπενθυμίζοντας και τα ταξίδια που είχε πραγματοποιήσει στη χώρα κατά την περίοδο που ήταν γραμματέας της ΚΝΕ.