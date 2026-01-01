Πρωτοχρονιά με χιόνι έκαναν οι κάτοικοι νησιών στο βόρειο Αιγαίο σήμερα Πέμπτη (1.1.26).

Στη Λήμνο, το χιόνι έφτασε μέχρι τη θάλασσα με τις εικόνες να είναι εντυπωσιακές. Χιόνι έπεσε και σε άλλα νησιά όπως η Σαμοθράκη, η Θάσος, η Εύβοια αλλά και η Τήνος.

Στα λευκά «ντύθηκε» και η Σαμοθράκη.

Στην Τήνο στα χωριά Αρνάδος, Τριαντάρος, Δυο Χωριά, Φαλατάδος, Στενή, Κέχρος και Μέση, λόγω υψομέτρου και χαμηλών θερμοκρασιών, παρατηρούνται παροδικά φαινόμενα χιονόπτωσης, με το χιόνι να στρώνει κατά τόπους και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Στα χαμηλότερα υψόμετρα όπως και στην πόλη της Τήνου τα φαινόμενα εκδηλώνονται κυρίως ως χιονόνερο, ενώ οι καιρικές συνθήκες παραμένουν χαμηλές. Από αύριο αναμένεται σταδιακή βελτίωση του καιρού και περιορισμός των φαινομένων.

Πυκνή χιονόπτωση με ισχυρούς βοριάδες σημειώθηκε και στο χωριό Κόρωνος στη Νάξο.

Πολύ ❄️ πυκνή χιονόπτωση αυτή την ώρα στο χωριό ποτάμια Θάσου στα 110 m υψόμετρο pic.twitter.com/7W8xkXMtrs — Forecast Weather Greece (@ForecastGreece) January 1, 2026

Πυκνή χιονόπτωση είχαμε και στα ορεινά της Θάσου.

Χιόνια και στην ορεινή Εύβοια

Στα ορεινά χωριά του Δήμου Διρφύων Μεσσαπίων όπως η Γλυφάδα, ο Άγιος Αθανάσιος, το Κοντοδεσπότι το χιόνι έχει φτάσει τους 40 πόντους.

Χιόνια τώρα στην Κρήτη