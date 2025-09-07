Μια σημαντική φορολογική ελάφρυνση ανακοίνωσε, το Σάββατο (6/9), από τη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο πλαίσιο των εξαγγελιών του στη ΔΕΘ 2025. Συγκεκριμένα, προβλέπεται μείωση κατά 30% του ΦΠΑ σε ακριτικά νησιά με πληθυσμό μικρότερο των 20.000 κατοίκων.

Συγκεκριμένα, η νέα ρύθμιση συνεπάγεται ότι ο συντελεστής ΦΠΑ από το 24% μειώνεται στο 17% και από το 13% μειώνεται στο 9%. Το μέτρο αυτό έρχεται να επεκτείνει το καθεστώς του μειωμένου ΦΠΑ που ήδη ίσχυε σε πέντε νησιά του Αιγαίου – Χίο, Λέρο, Σάμο, Λέσβο και Κω – λόγω της ιδιαίτερης επιβάρυνσής τους από το μεταναστευτικό.

Advertisement

Advertisement

Ποια νησιά εντάσσονται στον μειωμένο ΦΠΑ

Με βάση την εξαγγελία, στο νέο καθεστώς εντάσσονται πλέον 23 ακριτικά νησιά.

Αναλυτικά, τα νησιά αυτά είναι τα εξής:

Δωδεκάνησα: Λειψοί (778 κάτ.), Τήλος (746), Αγαθονήσι (202), Χάλκη (475), Μεγίστη (584), Κάλυμνος (17.752), Νίσυρος (1.048), Πάτμος (3.283), Σύμη (2.603), Κάρπαθος (6.567), Ηρωική Νήσος Κάσος (1.223), Αστυπάλαια (1.376)

Λειψοί (778 κάτ.), Τήλος (746), Αγαθονήσι (202), Χάλκη (475), Μεγίστη (584), Κάλυμνος (17.752), Νίσυρος (1.048), Πάτμος (3.283), Σύμη (2.603), Κάρπαθος (6.567), Ηρωική Νήσος Κάσος (1.223), Αστυπάλαια (1.376) Έβρος: Σαμοθράκη (2.596)

Σαμοθράκη (2.596) Λέσβος: Λήμνος (16.411), Άγιος Ευστράτιος (257)

Λήμνος (16.411), Άγιος Ευστράτιος (257) Σάμος: Ικαρία (8.843), Φούρνοι Κορσεών (1.343)

Ικαρία (8.843), Φούρνοι Κορσεών (1.343) Χίος: Οινούσσες (911), Ηρωική Νήσος Ψαρών (420)



