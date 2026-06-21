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Με τα γυρίσματα του GNTM να βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη και την πρεμιέρα των νέων επεισοδίων να προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου μοιράστηκε στα social media στιγμές από τα παρασκήνια της παραγωγής.

Σε φωτογραφίες που ανάρτησε, η ίδια μαζί με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, τον Λάκη Γαβαλά, τον Άγγελο Μπράτη και τη Μπέττυ Μαγγίρα, που αποτελεί το νέο μέλος της κριτικής επιτροπής, εμφανίζονται να φορούν περούκες και να ποζάρουν ευδιάθετοι στα καμαρίνια κατά τη διάρκεια ενός διαλείμματος από τα γυρίσματα.

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Μέσα από το φωτογραφικό υλικό που δημοσίευσε στο Instagram, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου έδωσε στους ακολούθους της μια γεύση από την ατμόσφαιρα και το ευχάριστο κλίμα συνεργασίας που επικρατεί πίσω από τις κάμερες του δημοφιλούς τηλεοπτικού διαγωνισμού