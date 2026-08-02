Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε διάφορες περιοχές της χώρας κατέκαψαν περισσότερα από 120.000 στρέμματα γης, καταστρέφοντας δάση, καλλιέργειες και υποδομές.

Η φωτιά σε Βοιωτία και δυτική Αττική κατέστρεψε πάνω από 65.000 στρέμματα, ενώ επιπλέον 55.000 στρέμματα κάηκαν σε Κρήτη και Πάρο.

Η Πυροσβεστική κλήθηκε να αντιμετωπίσει πάνω από 70 νέες εστίες σε μία ημέρα, επιχειρώντας υπό την πίεση θυελλωδών ανέμων και δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι αρχές διατηρούν τον κίνδυνο σε υψηλά επίπεδα, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν την εκδήλωση νέων πυρκαγιών.

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Δεν ήταν μία ακόμη μεγάλη φωτιά. Ήταν ένα ακόμη επεισόδιο ενός πύρινου εφιάλτη που μέσα σε λίγες ημέρες σάρωσε δάση, καλλιέργειες, ελαιώνες και φυσικές εκτάσεις από την Κρήτη μέχρι τη Βοιωτία και από την Πάρο μέχρι τη δυτική Αττική.

Οι πρώτες δορυφορικές αποτυπώσεις δείχνουν ότι μόνο η τελευταία μεγάλη πυρκαγιά σε Βοιωτία και Αττική άφησε πίσω της περισσότερα από 65.000 στρέμματα καμένης γης, επιβεβαιώνοντας το μέγεθος της καταστροφής.

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Βοιωτία – Αττική: Η μεγαλύτερη πληγή

Η φωτιά που ξεκίνησε στην περιοχή του Πόρτο Γερμενού και επεκτάθηκε προς τη Βοιωτία, ευνοούμενη από θυελλώδεις ανέμους που ξεπερνούσαν τα 7 μποφόρ, εξελίχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες του φετινού καλοκαιριού.

Εκατοντάδες κάτοικοι απομακρύνθηκαν, δεκάδες οικισμοί εκκενώθηκαν προληπτικά και η επιχείρηση κατάσβεσης κράτησε ημέρες, με επίγειες και εναέριες δυνάμεις να δίνουν μάχη σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Κρήτη: Η φωτιά που «κατάπιε» τον νότο

Λίγες ημέρες νωρίτερα, η νότια Κρήτη είχε ζήσει αντίστοιχες δραματικές στιγμές.

Οι φλόγες κατέκαψαν μεγάλες εκτάσεις, απείλησαν οικισμούς και τουριστικές περιοχές, ανάγκασαν χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια και τα ξενοδοχεία τους, ενώ υπέστησαν σοβαρές ζημιές καλλιέργειες, θερμοκήπια, ελαιώνες και κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις.

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Πάρος: Το Αιγαίο δεν γλίτωσε

Η Πάρος βρέθηκε επίσης στο επίκεντρο των πυρκαγιών.

Οι δορυφορικές μετρήσεις δείχνουν ότι οι φωτιές σε Κρήτη και Πάρο ξεπέρασαν συνολικά τα 55.000 καμένα στρέμματα, αποτυπώνοντας το μέγεθος της καταστροφής στα δύο νησιά.

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Και άλλα μέτωπα σε όλη τη χώρα

Το τελευταίο κύμα πυρκαγιών δεν περιορίστηκε στις παραπάνω περιοχές.

Ενεργά ή ιδιαίτερα επικίνδυνα μέτωπα εκδηλώθηκαν επίσης στην Αττική, την Εύβοια, την Άνδρο, την Κάλυμνο και άλλες περιοχές, με την Πυροσβεστική να καλείται να αντιμετωπίσει περισσότερες από 70 νέες πυρκαγιές μέσα σε μία ημέρα, γεγονός που καταδεικνύει την ακραία πίεση που δέχθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης.

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Ο απολογισμός μέχρι στιγμής

Με βάση τις μέχρι τώρα διαθέσιμες δορυφορικές εκτιμήσεις:

Βοιωτία – Δυτική Αττική: πάνω από 65.000 στρέμματα .

πάνω από . Κρήτη και Πάρος: πάνω από 55.000 στρέμματα συνολικά.

Σύνολο των δύο μεγαλύτερων καταστροφών των τελευταίων ημερών: περισσότερα από 120.000 στρέμματα καμένης γης.

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Το δύσκολο υπόλοιπο του καλοκαιριού Οι μετεωρολόγοι και η Πολιτική Προστασία προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος παραμένει εξαιρετικά υψηλός, καθώς οι πολύ ισχυροί άνεμοι, οι υψηλές θερμοκρασίες και η παρατεταμένη ξηρασία δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για νέες μεγάλες πυρκαγιές. Ήδη έχει εκδοθεί «κόκκινος συναγερμός» για περιοχές της Αττικής, της Βοιωτίας και της Εύβοιας.

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