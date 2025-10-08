Η επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα, η οποία ξεκίνησε ως απάντηση στην επίθεση της παλαιστινιακής ένοπλης οργάνωσης Χαμάς στις νότιες ισραηλινές κοινότητες στις 7 Οκτωβρίου 2023, έχει σκοτώσει δεκάδες χιλιάδες Παλαιστίνιους και έχει προκαλέσει καταστροφές σε τεράστιες εκτάσεις του παλαιστινικακού θύλακα.

Παρακάτω παρατίθεται μια σύνοψη του Reuters, σχετικά με τα θύματα και το μέγεθος των καταστροφών στη Γάζα με πολλά από τα δεδομένα να προέρχονται από εκθέσεις που δημοσίευσε το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (OCHA).

Θάνατοι

Από τις 7 Οκτωβρίου 2023, περισσότεροι από 67.000 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, με σχεδόν το ένα τρίτο των νεκρών να είναι κάτω των 18 ετών, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές.

Το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα δεν κάνει διάκριση μεταξύ αμάχων και μαχητών στον απολογισμό του.

Το Ισραήλ έχει δηλώσει προηγουμένως ότι τουλάχιστον 20.000 από τους νεκρούς ήταν μαχητές.

Λέει επίσης, ότι η επίθεσή του στοχεύει κατά της Χαμάς και ότι προσπαθεί να αποφύγει τη δολοφονία αμάχων, αλλά ότι η ομάδα κρύβεται ανάμεσα στον άμαχο πληθυσμό, έναν ισχυρισμό που η Χαμάς αρνείται.

Μια εξεταστική επιτροπή του ΟΗΕ τον περασμένο μήνα εκτίμησε ότι το Ισραήλ είχε διαπράξει γενοκτονία στη Γάζα – επικαλούμενη την κλίμακα των δολοφονιών ως μία από τις πράξεις που υποστηρίζουν το εύρημά της.

Το Ισραήλ χαρακτήρισε το εύρημα μεροληπτικό και «σκανδαλώδες».

Κατεστραμμένα κτίρια

Περίπου 193.000 κτίρια στη Γάζα έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές, σύμφωνα με ανάλυση του Δορυφορικού Κέντρου των Ηνωμένων Εθνών βάσει των τελευταίων στοιχείων του Ιουλίου.

Περίπου 213 νοσοκομεία και 1.029 σχολεία έχουν γίνει στόχος. Μόνο 14 από τα 36 νοσοκομεία της Γάζας εξακολουθούν να λειτουργούν εν μέρει, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, και αυτά στη νότια Γάζα είναι υπερφορτωμένα.

Το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ εξέφρασε έντονη ανησυχία για το επίπεδο καταστροφής στην πόλη της Γάζας, το κύριο αστικό κέντρο του θύλακα, και δήλωσε ότι οποιαδήποτε σκόπιμη προσπάθεια μετεγκατάστασης του πληθυσμού θα ισοδυναμούσε με εθνοκάθαρση.

Εκτοπισμός

Μόνο περίπου το 18% της Λωρίδας της Γάζας δεν υπόκειται πλέον σε εντολές εκτοπισμού ή δεν βρίσκεται εντός στρατιωτικοποιημένων ζωνών, σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.

Πολλοί Παλαιστίνιοι έχουν εκτοπιστεί πολλές φορές.

Από τότε που το Ισραήλ επέκτεινε τη στρατιωτική του εκστρατεία στην Πόλη της Γάζας στα μέσα Αυγούστου, δεσμευόμενο να ξεριζώσει τους μαχητές της Χαμάς, ο ΟΗΕ έχει καταγράψει πάνω από 417.000 εκτοπισμούς ανθρώπων από το βορρά προς το νότο του θύλακα.

Το Ισραήλ έχει προτρέψει τους κατοίκους της Πόλης της Γάζας να κατευθυνθούν νότια. Ωστόσο, οι συνθήκες στη νότια Γάζα είναι άθλιες, με οικογένειες στριμωγμένες σε αυτοσχέδιες σκηνές και υπερφορτωμένες υπηρεσίες να προσπαθούν να αντεπεξέλθουν στις νέες αφίξεις, όπως αναφέρουν οργανώσεις αρωγής.

Λιμός

Ένα παγκόσμιο παρατηρητήριο για την πείνα ανέφερε τον Αύγουστο ότι ο λιμός είχε πλήξει την πόλη της Γάζας και ήταν πιθανό να εξαπλωθεί.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε την έκθεση ως «κατάφωρο ψέμα».

Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ταξινόμησης Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας ανέφερε ότι 514.000 άνθρωποι – σχεδόν το ένα τέταρτο των Παλαιστινίων στη Γάζα – βίωναν λιμό.

Τουλάχιστον 177 άνθρωποι – συμπεριλαμβανομένων 36 παιδιών – έχουν πεθάνει από λιμό και υποσιτισμό από τότε που επιβεβαιώθηκε ο λιμός σε περιοχές της Γάζας, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας στη Γάζα.

Πάνω από το 60% των εγκύων γυναικών και των νέων μητέρων υποφέρουν από υποσιτισμό, δήλωσε το Ταμείο Πληθυσμού των Ηνωμένων Εθνών.

Αρωγή

Στις 21 Μαΐου, το Ισραήλ ήρε τον 11 εβδομάδων αποκλεισμό στις προμήθειες που εισέρχονταν στη Γάζα.

Οι οργανισμοί βοήθειας έχουν δηλώσει ότι η σταδιακή άφιξη της βοήθειας στη Γάζα δεν καλύπτει τις ανάγκες. Πολλοί οργανισμοί αναφέρουν ότι εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν περιορισμούς και υλικοτεχνικά εμπόδια, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος του περάσματος Ζικίμ Γάζας-Ισραήλ στις 12 Σεπτεμβρίου και του κλεισίματος του περάσματος Άλενμπι, ανοίγοντας νέο μονοπάτι μεταξύ της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Όχθης και της Ιορδανίας για προμήθειες επισιτιστικής βοήθειας στις 24 Σεπτεμβρίου.

Το Ισραήλ λέει ότι δεν υπάρχει ποσοτικό όριο στην επισιτιστική βοήθεια που εισέρχεται στη Γάζα και κατηγορεί τη Χαμάς ότι κλέβει βοήθεια, κατηγορίες που η παλαιστινιακή ένοπλη ομάδα αρνείται.

Περίπου το 73% των φορτηγών βοήθειας που μετέφεραν επισιτιστική βοήθεια στη Γάζα τον Σεπτέμβριο αναχαιτίστηκαν από πεινασμένους πολίτες ή βίαια από ένοπλες συμμορίες, σύμφωνα με το OCHA.

Από τις 27 Μαΐου, τουλάχιστον 2.340 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί ενώ αναζητούσαν τρόφιμα ή βοήθεια στη Γάζα – περίπου οι μισοί από αυτούς κοντά σε στρατιωτικοποιημένες τοποθεσίες ανεφοδιασμού και οι υπόλοιποι κατά μήκος των διαδρομών των κονβόι βοήθειας, σύμφωνα με στοιχεία του OCHA από τις 29 Σεπτεμβρίου.

Το Ανθρωπιστικό Ταμείο της Γάζας, το οποίο άρχισε να παραδίδει τρόφιμα στα τέλη Μαΐου από έναν μικρό αριθμό κέντρων διανομής, αρνήθηκε ότι σημειώθηκαν περιστατικά κοντά στις τοποθεσίες του.

Λειτουργεί εκτός των Ηνωμένων Εθνών και υποστηρίζεται από το Ισραήλ. Ανέφερε ότι μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου είχε παραδώσει πάνω από 175 εκατομμύρια γεύματα.