Αεροπορική επίθεση του Ισραήλ στην πόλη Χαν Γιουνίς στη Λωρίδα της Γάζας στοίχισε τη ζωή σε εννέα από τα δέκα παιδιά της Δρ. Αλάα αλ-Νατζάρ, σύμφωνα με το νοσοκομείο Nasser όπου εργάζεται.

Επιζώντες της επίθεσης ήταν ο σύζυγός της και ένα από τα παιδιά, αμφότεροι τραυματισμένοι. Σοκαριστικό βίντεο από το σημείο της τραγωδίας καταγράφει απάνθρωπες εικόνες, με απανθρακωμένες σορούς να ανασύρονται μέσα από τα ερείπια.

Ο Δρ. Μουνίρ Αλμπούρς, επικεφαλής του τοπικού υπουργείου Υγείας, ανέφερε ότι το μεγαλύτερο παιδί της οικογένειας ήταν μόλις 12 ετών.

Doctor Alaa Al-Najjar bids farewell to her nine children who were killed in the Zionist occupation's bombing of Gaza

Ο Βρετανός χειρουργός Γκράεμ Γκρουμ επιβεβαίωσε ότι χειρούργησε το 11χρονο αγόρι που κατάφερε να επιβιώσει, ενώ ο σύζυγος της γιατρού, επίσης γιατρός, τραυματίστηκε σοβαρά κατά την επιστροφή του στο σπίτι, αναφέρει το Sky News.

Dr Alaa Al-Najjar was on duty at Nasser Hospital in Khan Younis, treating victims of Israeli airstrikes. Then came her own children, all seven of them brought in as corpses



