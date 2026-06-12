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Στην επιστροφή της Τίνας Μεσσαροπούλου στο πάνελ της εκπομπής «Happy Day» αναφέρθηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή, κάνοντας τη σχετική ανακοίνωση στο φινάλε της εκπομπής της Παρασκευής 12 Ιουνίου.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι η δημοσιογράφος, η οποία απουσίαζε από το πλατό τους τελευταίους δύο μήνες εξαιτίας της σοβαρής περιπέτειας υγείας του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη, μετά το ανεύρυσμα που υπέστη στον εγκέφαλο, επιστρέφει κανονικά στην εκπομπή τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

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Η Σταματίνα Τσιμτσιλή εξήγησε ότι η κατάσταση της υγείας του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ έχει παρουσιάσει σημαντική βελτίωση και ανέφερε χαρακτηριστικά: «Επειδή τη Δευτέρα η Τίνα Μεσσαροπούλου επιστρέφει στη θέση της εδώ στην εκπομπή, δεδομένου ότι ο Γιώργος, που παιδιά συμπτωματικά τη Δευτέρα κλείνουν και δύο μήνες από το συμβάν της υγείας του, είναι πολύ καλύτερα, θα επιστρέψει και εκείνη στην καθημερινότητα και στη δουλειά της».

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια θέλησε να ευχαριστήσει δημόσια την Όλγα Λαφαζάνη, η οποία κάλυψε τη θέση της Τίνας Μεσσαροπούλου κατά το διάστημα της απουσίας της.

Όπως είπε: «Στην Τίνα αυτά που έχω να πω, θα τα πω τη Δευτέρα και θα τα πούμε εδώ. Θέλω όμως να αδράξω την ευκαιρία και να πω στην Όλγα μας, που η Όλγα είναι ένας πολύ δικός μου άνθρωπος… Πέραν του ότι έχω βαφτίσει την κόρη της, είναι ένας άνθρωπος που είναι δίπλα μου και επαγγελματικά και φιλικά και συναισθηματικά πάρα πολλά χρόνια. Ήμασταν μαζί από το Alter και έχουμε συμπορευτεί πολλές φορές.

Θέλω να σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου, γιατί αυτούς τους δύο μήνες η παρουσία σου στην εκπομπή ήταν πάρα πολύ σημαντική για μένα, για εμάς, για την ομάδα. Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ και κάθισες στη θέση της Τίνας μας δύο μήνες, με τέτοια αξιοπρέπεια. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ήθελα να το πω σήμερα γιατί τη Δευτέρα θα εστιάσω στην Τίνα μας που επιστρέφει και ήθελα να το πω δημόσια».