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Μέσα από την ανάρτησή της, η καλλιτέχνις προβάλλει την ιδέα των διακοπών εντός της πόλης, αλλάζοντας ρυθμό και οπτική γωνία.

Η Στεφανία Γουλιώτη αποτελεί μια καταξιωμένη ηθοποιό με σημαντική πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την πρόσφατη τηλεοπτική επιτυχία Maestro.

Η ίδια διατηρεί διαχρονικά ένα προφίλ πειθαρχημένης καλλιτέχνιδας, εστιάζοντας σε απαιτητικούς ρόλους και σε μια διαρκή αναζήτηση πέρα από την εύκολη δημοσιότητα.

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Δημοσιογραφική επιμέλεια Νίκος Λυκούδης

Η Στεφανία Γουλιώτη ξέρει καλά ότι οι διακοπές δεν χρειάζονται πάντα πλοίο, βαλίτσες και νησί. Μερικές φορές αρκεί μια πισίνα, ένας αθηναϊκός ορίζοντας και η διάθεση να δεις την πόλη αλλιώς.

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Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από την Αθήνα, φορώντας το μπικίνι της και απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης σε πισίνα ξενοδοχείου, με φόντο την πρωτεύουσα. Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε πως «διακοπάρει στην πιο όμορφη πόλη του κόσμου», βάζοντας την Αθήνα στο κέντρο ενός διαφορετικού καλοκαιρινού κάδρου.

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν την ηθοποιό σε στιγμές ξεγνοιασιάς, από το μεσημέρι έως το σούρουπο, σε μια Αθήνα που συχνά οι κάτοικοί της βιάζονται να εγκαταλείψουν μόλις πιάσουν οι ζέστες. Η Γουλιώτη, αντίθετα, μοιάζει να υπενθυμίζει πως η πόλη έχει και μια άλλη πλευρά: πιο αργή, πιο φωτεινή, πιο καλοκαιρινή.

Η ανάρτησή της λειτουργεί σαν μικρή ωδή στο αθηναϊκό staycation, σε εκείνη την ιδέα ότι μπορεί κανείς να κάνει «διακοπές» χωρίς να φύγει. Να αλλάξει απλώς ρυθμό, θέα, διάθεση. Και κάπως έτσι, η Αθήνα, με τις αντιφάσεις και την έντασή της, γίνεται για λίγο σκηνικό χαλάρωσης.

Ποια είναι η Στεφανία Γουλιώτη

Η Στεφανία Γουλιώτη είναι από τις πιο σημαντικές ηθοποιούς της γενιάς της, με ισχυρή παρουσία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Γεννήθηκε στην Αθήνα, αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και συνέχισε τις σπουδές της στο Piccolo Teatro di Milano.

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Στην πορεία της έχει συνεργαστεί με κορυφαίους σκηνοθέτες, ανάμεσά τους ο Peter Stein, ο Frank Castorf, ο Λευτέρης Βογιατζής, ο Γιάννης Χουβαρδάς, η Κατερίνα Ευαγγελάτου, ο Μιχαήλ Μαρμαρινός και άλλοι σημαντικοί δημιουργοί. Έχει ερμηνεύσει απαιτητικούς ρόλους του κλασικού και σύγχρονου ρεπερτορίου, από την «Ηλέκτρα» και τη «Μήδεια» έως τη «Δεσποινίδα Τζούλια» και τον «Καλό άνθρωπο του Σετσουάν».

Για την ερμηνεία της στην «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή έχει τιμηθεί με τα βραβεία «Μελίνα Μερκούρη» και «Κάρολος Κουν», ενώ στον κινηματογράφο έχει επίσης διακριθεί για την ταινία «J.A.C.E.» του Μενέλαου Καραμαγγιώλη.

Στο ευρύ τηλεοπτικό κοινό η Στεφανία Γουλιώτη έγινε ιδιαίτερα αναγνωρίσιμη μέσα από το «Maestro» του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, όπου υποδύεται την Αλεξάνδρα. Έναν ρόλο έντονο, απαιτητικό και συναισθηματικά φορτισμένο, που ανέδειξε και στην τηλεόραση την ενέργεια που εδώ και χρόνια χαρακτηρίζει τη σκηνική της παρουσία.

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Μακριά από την εικόνα της εύκολης δημοσιότητας, η Γουλιώτη έχει χτίσει ένα προφίλ καλλιτέχνιδας με βάθος, πειθαρχία και διαρκή αναζήτηση. Και ίσως γι’ αυτό ακόμη και μια καλοκαιρινή ανάρτηση από την Αθήνα δεν μένει μόνο στην εικόνα. Γίνεται αφορμή για να ξαναδούμε την πόλη, αλλά και την ίδια, με λίγο πιο καθαρό βλέμμα.