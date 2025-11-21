Ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων για λάθος λόγους, με τον Έλληνα τενίστα να τρέχει με υπερβολική ταχύτητα και να λαμβάνει κλήση για την παράβασή του.

Οι κάμερες της Αττικής Οδού έπιασαν τον Στέφανο Τσιτσιπά να τρέχει με υπερβολική ταχύτητα και δεν γλίτωσε τις ποινές.

Συγκεκριμένα, ο Έλληνας τενίστας καταγράφηκε από κάμερες στην Αττική Οδό να τρέχει με 210 χιλιόμετρα, οδηγώντας ένα πολυτελές αυτοκίνητο και έτσι έγινε ένας από τους πρώτους που καλούνται να πληρώσουν με τον νέο αυτό τρόπο το πρόστιμο των 2000 ευρώ, αλλά και να στερηθεί το δίπλωμά του για έναν χρόνο.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν ήταν ο οδηγός του αυτοκινήτου. Ο Έλληνας πρωταθλητής φρόντισε, πάντως, σήμερα να πληρώσει το πρόστιμο και να παραδώσει το δίπλωμα του.

Σύμφωνα με την εκπομπή Live News, ο Τσιτσιπάς είχε χρονικό περιθώριο επτά ημερών ώστε να ενημερώσει την αστυνομία για το ποιος οδηγούσε, ωστόσο δεν το έκανε.

Να σημειωθεί ότι από τις 10 Νοεμβρίου έχουν σταλεί 350 κλήσεις για αυξημένη ταχύτητα στην Αττική Οδό.

Οι περισσότεροι ισχυρίζονται πως δεν οδηγούσαν οι ίδιοι ενώ σύμφωνα με τις Αρχές, πολύ συχνά επιρρίπτουν την ευθύνη στους ηλικιωμένους γονείς, τονίζοντας ότι αυτοί είναι οι οδηγοί.