Οδηγείται στη φυλακή ο 31χρονος άνδρας που καταδικάστηκε σε 12ετή κάθειρξη για το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στις αρχές Ιανουαρίου του 2022 στην Ημαθία και κόστισε τη ζωή σε έναν 20χρονο.

Το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης τον έκρινε ομόφωνα ένοχο για επικίνδυνη οδήγηση που επέφερε θάνατο και σωματικές βλάβες, απορρίπτοντας οποιοδήποτε ενδεχόμενο αναστολής της ποινής μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. Με τον τρόπο αυτό, οι δικαστές έδειξαν ότι θεωρούν τη συμπεριφορά του ιδιαίτερα επιβαρυντική και επικίνδυνη, ανοίγοντας τον δρόμο για την άμεση μεταφορά του στις φυλακές.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο κατηγορούμενος οδηγούσε υπό την ισχυρή επίδραση αλκοόλ, ενώ ανέπτυσσε ταχύτητα που άγγιζε τα 150 χιλιόμετρα την ώρα σε επαρχιακό οδικό δίκτυο, όπου οι συνθήκες ασφαλείας είναι σαφώς περιορισμένες.

Οι πραγματογνώμονες που κλήθηκαν να εξετάσουν το όχημα κατέθεσαν ότι ήταν τεχνικά ανασφαλές, καθώς είχε υποστεί τροποποιήσεις με στόχο την αύξηση της ιπποδύναμης, ενώ έφερε και φθαρμένα ελαστικά. Οι παράγοντες αυτοί, σε συνδυασμό με την υπερβολική ταχύτητα και την κατανάλωση αλκοόλ, δημιούργησαν – σύμφωνα με την κρίση του δικαστηρίου – ένα εξαιρετικά επικίνδυνο μείγμα που οδήγησε στο μοιραίο αποτέλεσμα.

Στο αυτοκίνητο επέβαιναν ο 20χρονος που έχασε ακαριαία τη ζωή του και ένας ακόμη νεαρός, 21 ετών, οι οποίοι είχαν βγει νωρίτερα σε διασκέδαση μαζί με μεγάλη παρέα. Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της 5ης προς 6ης Ιανουαρίου 2022, όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, το οποίο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε παρακείμενο χωράφι. Ο ίδιος και ο δεύτερος επιβάτης τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, όμως δεν διέτρεξαν κίνδυνο για τη ζωή τους.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι δεν θυμάται τίποτα από τη διαδρομή λόγω της κατάστασής του, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο κάποιο ζώο να πετάχτηκε στο δρόμο. Παραδέχθηκε ότι είχε καταναλώσει αλκοόλ και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος, χωρίς όμως αυτή η στάση να του αναγνωριστεί ως ελαφρυντικό. Οι δικαστές έκριναν ότι η συμπεριφορά του, πριν και κατά τη διάρκεια του δυστυχήματος, ήταν ιδιαιτέρως επικίνδυνη και αμελής, επιβάλλοντας αυστηρή ποινή.