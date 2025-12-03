Η κίνηση τόσο στην Αθήνα όσο και στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις στην Ευρώπη έχει γίνει ανυπόφορη και είναι μια δυσάρεστη πραγματικότητα, με την οποία έρχονται καθημερινά σε επαφή εκατομμύρια πολίτες. Κοινό σημείο για όλους τους οδηγούς, οι ώρες που χάνονται μέσα στο αυτοκίνητο, οι οποίες με το πέρασμα των ετών γίνονται ολοένα και περισσότερες.

Σύμφωνα με την μέτρηση της TomTom, η οποία είναι εταιρεία χαρτών και συστημάτων πλοήγησης, ψηλά στην λίστα βρίσκεται η Αθήνα, με τον Λονδίνο να αναδεικνύεται «πρωταθλήτρια» πόλη στο κυκλοφοριακό για την Ευρώπη και τους οδηγούς να χάνουν κατά μέσο όρο στις περιόδους αιχμής 113 ώρες.

Advertisement

Advertisement

Την ίδια στιγμή, η Αθήνα, η πόλη που δεν κινείται πλέον, έχει κατά μέσο όρο 111 χαμένες ώρες στο τιμόνι, κατά τις ώρες αιχμής. Τι σημαίνει αυτό; Ότι μία απλή διαδρομή 10 λεπτών, δύο φορές την ημέρα σε ώρες αιχμής, μπορεί να διαρκέσει αρκετές ώρες, κάτι που εξαντλεί δίχως αμφιβολία τους Έλληνες οδηγούς, οι οποίοι χάνουν πολύτιμο χρόνο ξεκούρασης μετά από το τέλος της εργασίας τους.

Στην μέτρηση της TomTom αναφέρεται ότι μια απόσταση 10 χιλιομέτρων στην Αθήνα χρειάζεται 29 λεπτά και 39 δευτερόλεπτα, χρόνος που αυξήθηκε κατά 30 δευτερόλεπτα σε σχέση με το 2023. Ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων εκτιμά ότι η κίνηση στην Αττική θα αυξηθεί κι άλλο μέσα στην επόμενη πενταετία εάν δεν αλλάξει κάτι ριζικά στα ΜΜΜ και στην διαχείριση της κυκλοφορίας.

Όπως δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών στη HuffPost, οι παρεμβάσεις που έχουν γίνει στα ΜΜΜ είναι πολλές και θα γίνουν ακόμα περισσότερες. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου θα υπάρχουν στην Αθήνα 951 νέα λεωφορεία, περισσότεροι οδηγοί, ενώ οι χρονοαποστάσεις θα μειωθούν χάρη στις ανοιχτές λεωφορειολωρίδες, κάτι που θα γίνει άμεσα αντιληπτό από τους επιβάτες εντός του 2026.

Οι πόλεις με την περισσότερη κίνηση

Σύμφωνα με την μέτρηση της TomTom, η Αθήνα είναι 37η στον κόσμο, ενώ για την ιστορία η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην 131η θέση στον κόσμο και 68η στην Ευρώπη, με 80 χαμένες ώρες και σχεδόν 23 λεπτά για τις διαδρομές που πραγματοποιούνται στις ώρες αιχμής.

Χειρότερη πόλη αναδεικνύεται το Λονδίνο με 113 χαμένες ώρες στις περιόδους αιχμής, ενώ την δεκάδα συμπληρώνουν πόλεις όπως το Δουβλίνο, η Βαρκελώνη, το Βουκουρέστι, οι Βρυξέλλες και η Ρώμη. Αναλυτικά η δεκάδα στην Ευρώπη:

Λονδίνο

Δουβλίνο

Βαρκελώνη

Βουκουρέστι

Μπορντώ

Βρυξέλλες

Ρώμη

Αθήνα

Βιέννη

Βρότσλαβ

Σε παγκόσμια κλίμακα, στην πρώτη δεκάδα βρίσκονται οι εξής πόλεις: Η Μπαρανκίλα της Κολομβίας, η Καλκάτα, η Βεγγάλη και το Πούνε στην Ινδία, το Λονδίνο, η πόλη Κιότο της Ιαπωνίας, η Λίμα στο Περού, το Νταβάο στις Φιλιππίνες, το Τροχίγιο στο Περού και το Δουβλίνο.

Από την άλλη μεριά, στην κατάταξη της Detrack προηγείται η Μανίλα στις Φιλιππίνες και ακολουθεί με μικρή διαφορά το Μουμπάι στην Ινδία. Στην τρίτη θέση είναι το Σάο Πάολο, με την Κωνσταντινούπολη, τη Τζακάρτα της Ινδονησίας, την Μπανγκόκ στη Ταϊλάνδη, το Μεξικό, τη Μόσχα, το Λος Άντζελές και το Ρίο να κλείνουν τη δεκάδα.

Σε παρόμοιο πλαίσιο γίνεται η μέτρηση της Jackwin. Στην πρώτη θέση εντοπίζεται η Πόλη του Μεξικού και ακολουθούν η Μπανγκόκ, το Νταβάο στις Φιλιππίνες, το Κουμαμότο στην Ιαπωνία και το Βουκουρέστι. Ακολουθούν η Φιλιππούπολη στη Βουλγαρία, το Λοτζ στην Πολωνία, η Μπαντούνγκ στην Ινδονησία, η Λίμα του Περού και το Δουβλίνο.