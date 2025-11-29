Στις κάλπες πάνε αύριο 46.878 δικηγόροι σε 63 Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας για την ανάδειξη νέων Διοικητικών Συμβουλίων για τα επόμενα 4 χρόνια.

Στους τρεις μεγάλους Δικηγορικούς Συλλόγους, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πειραιά, οι εκλογές θα συνεχιστούν και την ερχόμενη Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου 2025, ενώ δεύτερος γύρος όπου δεν θα προκύψουν νέες διοικήσεις θα γίνει τη μεθεπόμενη Κυριακή.

Στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών ο απερχόμενος πρόεδρος Δημήτρης Βερβεσός δεν θα συμμετάσχει στις εκλογές, καθώς εξάντλησε το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των δυο τετραετιών που προβλέπει ο Κώδικας Δικηγόρων.

Για τους Αθηναίους δικηγόρους θα υπάρχουν 36 κάλπες εκ των οποίων οι 33 θα στα γραφεία του ΔΣΑ (Ακαδημίας 60) και οι 4 θα είναι στα γραφεία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών, Πειραιώς, κ.λπ. (Γενναδίου 4).

Στην Αθήνα, ο Δημήτρης Αναστασόπουλος κατεβαίνει υποψήφιος πρόεδρος χωρίς συνδυασμό, με τη στήριξη της ΝΔ, ενώ παράλληλα συμμετέχουν στις εκλογές δυο ανεξάρτητοι δικοί του συνδυασμοί των 24 υποψηφίων συμβούλων ο καθένας, χωρίς υποψήφιο πρόεδρο.

Ο παλαιός συνδυασμός του κ. Αναστασόπουλου, «Με Το Δικηγόρο» με τον οποίο συμμετείχε στις προηγούμενες εκλογικές, χωρίζεται σε δύο συνδυασμούς, στη «Δράση» και «Στην Πράξη».

Από το χώρο της ΝΔ συμμετέχει στις εκλογές ως υποψήφιος πρόεδρος και ο Αλέξανδρος Μαντζούτσος, ενώ παράλληλα συμμετέχει δικός του συνδυασμός χωρίς υποψήφιο πρόεδρο, η «Νέα εκπροσώπηση με τον Αλέξανδρο Μαντζούτσο – Έμπρακτα Δίπλα στο Δικηγόρο».

Οι Χριστίνα Τσαγκλή, Θεόδωρος Μαντάς, Δημήτρης Λυριτσής, Ιωάννης Αβαρκιώτης, Άννα Ζουρνατζή, Ανδρέας Τερζίμπασης, κ.ά. συμμετέχουν στις εκλογές με συνδυασμό χωρίς υποψήφιο πρόεδρο. Στον συνδυασμό αυτό έχουν ενταχθεί παρατάξεις που συμμετείχαν στις εκλογές του 2021, όπως είναι «Παρίσταμαι Υπέρ», «Ομοδικία-Ενιαίο Ψηφοδέλτιο», «Διεκδικώ» και «Συνένωση».

Με τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ ο Μιχάλης Καλαντζόπουλος συμμετέχει ως υποψήφιος πρόεδρος με δικό του συνδυασμό τον «Συμμετέχουμε με τον Μιχάλη Καλαντζόπουλο ΜΑΖΙ Διεκδικούμε το μέλλον μας», χωρίς πρόεδρο.

Με δικό του συνδυασμό («Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων Δικηγόρων ΔΣΑ» και ο Θωμάς Καμενόπουλος, από τον παλαιό χώρο του Κέντρου σε συνδυασμό με το χώρο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος στις τελευταίες εκλογές είχε εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο του κ. Βερβεσού. Ο κ. Καμενόπουλος συμμετέχει στις δικηγορικές εκλογές για πρώτη φορά με δικό του συνδυασμό.

Με υποψήφιο πρόεδρο τον Θέμη Σοφό συμμετέχει στις εκλογές ο συνδυασμός «Εργατικοί» ενώ από την Αριστερά, ο Αθανάσιος Καμπαγιάννης συμμετέχει με το συνδυασμό «Εναλλακτική Παρέμβαση-Δικηγορική Ανατροπή», εκαι ο Αντώνης Αντανασιώτης από το χώρο του ΚΚΕ συμμετέχει με τον συνδυασμό «Αγωνιστική Συσπείρωση Δικηγόρων».

Ως υποψήφιος πρόεδρος χωρίς συνδυασμό κατέρχεται στις εκλογές από το χώρο του ΠΑΣΟΚ – ΣΥΡΙΖΑ και με ρεύμα από τη ΝΔ, ο Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, ο οποίος στις προηγούμενες εκλογές του 2021 είχε εκλεγεί με τον συνδυασμό του κ. Βερβεσού («Ενιαίο Ψηφοδέλτιο») και είχε πάρει τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από όλους τους υποψήφιους συμβούλους. Συγκεκριμένα προ τετραετίας ο κ. Κουτσόλαμπρος είχε λάβει 1.236 σταυρούς, η κυρία Τσαγκλή 887, ο κ. Αβαρκιώτης 759, ο κ. Λυρίτσης 568, κ.λπ.

