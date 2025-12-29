Τουλάχιστον 16 διαρρήξεις μέσα σε διάστημα δύο μηνών φέρονται ότι διέπραξαν σε σπίτια και διαμερίσματα σε Φιλοθέη και Ψυχικό δύο κακοποιοί, με τη λεία τους να υπολογίζεται από τις αστυνομικές αρχές σε περίπου 1.000.000 ευρώ.

Οι αστυνομικοί παρατήρησαν ότι οι δράστες κρύβονταν είτε στο Άλσος της Φιλοθέης είτε στα Νταμάρια του Ψυχικού και μόλις έβρισκαν ευκαιρία προχωρούσαν στη διάρρηξη κατοικιών, των οποίων οι ένοικοι απουσίαζαν σε διακοπές.

Advertisement

Advertisement

Οι κακοποιοί παραβίασαν μπαλκονόπορτες και παράθυρα με λοστό και, εάν ήθελαν να αποκτήσουν πρόσβαση στον επάνω όροφο, το έκαναν με μία τηλεσκοπική σκάλα, που πάντοτε είχαν μαζί τους.

Άρπαζαν χρήματα, κοσμήματα, χρυσές λίρες, πίνακες ζωγραφικής, ασημικά, ακόμα και πούρα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επέστρεψαν στα ίδια σπίτια – «στόχους» λίγες ημέρες αργότερα, για να πάρουν ό,τι είχαν αφήσει την πρώτη φορά.

Το τοπικό Τμήμα Ασφαλείας συνέστησε ομάδα αστυνομικών για τη σύλληψη των δραστών και τα ξημερώματα της 23ης Αυγούστου τους εντόπισαν μέσα στο δασάκι, στον Λόφο της Φιλοθέης. Οι κακοποιοί τράπηκαν σε φυγή και, παρά την καταδίωξή τους από τους αστυνομικούς κατάφεραν να εξαφανιστούν. Την ώρα που έτρεχαν, όμως, πέταξαν ένα καπέλο, γάντια και μάσκες. Τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου τα εξειδικευμένα στελέχη εντόπισαν το DNA ενός 39χρονου, ο οποίος έχει πλούσιο ποινικό παρελθόν, αλλά και εκείνο ενός αγνώστου μέχρι σήμερα συνεργού του.

Οι αστυνομικοί αναζήτησαν τον 39χρονο, χωρίς όμως αποτέλεσμα, αλλά τα ξημερώματα των Χριστουγέννων ο 39χρονος δεν σταμάτησε σε αστυνομικό έλεγχο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν, όμως, και να του περάσουν χειροπέδες.