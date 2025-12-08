Ενας κάτοικος του Χαλανδρίου έχει ίσως το πιο χριστουγεννιάτικο σπίτι σε όλη την Ελλάδα, με 20.000 λαμπιόνια και εντυπωσιακούς στολισμούς στο πνεύμα των ημερών.

Τηρώντας την παράδοση που ξεκίνησε το μακρινό 2002, ο κ. Βασίλης, στόλισε και φέτος την μονοκατοικία του στην οδό Ψαρών, στο Κάτω Χαλάνδρι, με χιλιάδες φώτα – 3.000 περισσότερα από πέρυσι- και χρειάστηκαν περίπου 20 ημέρες εργασίας για να ολοκληρώσει την περίτεχνη διακόσμηση.

Αλλά δεν είναι μόνος του: 4-5 φίλοι και κουμπάροι συμμετέχουν κάθε χρόνο στη διαδικασία του στολισμού ενώ, όπως λέει, κάθε χρόνο σχεδιάζει τον νέο διάκοσμο αμέσως μετά τα Χριστούγεννα της προηγούμενης χρονιάς.

Η επίσημη τελετή φωταγώγησης πραγματοποιήθηκε στις 20:00 το βράδυ της Κυριακής (7/12) και το αποτέλεσμα, ως συνήθως, είναι εντυπωσιακό.