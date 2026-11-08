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Στο καζάνι έδωσαν το «παρών» ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, Γρηγόρης Δημητριάδης,ο Χρήστος Σταϊκούρας, ο Μαργαρίτης Σχοινάς, καθώς και οι βουλευτές Ζέττα Μακρή, Φάνης Παππάς, Λάζαρος Τσαβδαρίδης, Μιχάλης Παπαδόπουλος, Άννα Μάνη-Παπαδημητρίου, Βασίλης Γιόγιακας, Μαρία Κεφάλα, Λάκης Βασιλειάδης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος, Σπύρος Κουλκουδίνας, Φώντας Μπαραλιάκος και Τάσος Μπαρτζώκας.

Παρόντες ήταν, επίσης, ο Γιάννης Παπαγεωργίου, διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ο δήμαρχος Φλώρινας Βασίλης Γιαννάκης, ο μητροπολίτης Φλώρινας, Πρεσπών και Εορδαίας Ειρηναίος, καθώς και ο μητροπολίτης Φθιώτιδας Συμεών.

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Ο κ. Παπασωτηρίου ευχαρίστησε ονομαστικά τους παρευρισκόμενους. Ιδιαίτερα θερμά ήταν τα λόγια του για τον Γρηγόρη Δημητριάδη, τον οποίο χαρακτήρισε «δάσκαλο» για πολλούς από τους παρευρισκόμενους αλλά και «άνθρωπο της ομάδας»

«Επί των τιμών, ο δάσκαλος πολλών εξ ημών, ο αγαπητός μας Γρηγόρης Δημητριάδης. Γρηγόρη, αποδεικνύεις για άλλη μια φορά ότι είσαι άνθρωπος της ομάδας, ξέρεις να συνθέτεις, γι’ αυτό και σε αγαπάμε όλοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.