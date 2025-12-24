Το κορίτσι ενοπίστηκε τυχαία από νοσηλεύτρια της ΜΕΘ του «Αγία Σοφία», η οποία κατευθυνόταν στην εργασία της. Της παρείχε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, που τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Η 14χρονη φέρει θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική. Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Στο πλευρό της βρίσκονται η μητέρα της και τα αδέλφια της.

Στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» διακομίστηκε νωρίς το πρωί ένα 14χρονο κορίτσι, το οποίο βρέθηκε αναίσθητο και τραυματισμένο στον δρόμο, ενώ είχε βγει για να πει τα κάλαντα , στην περιοχή του Ζωγράφου. Σύμφωνα με πληοροφορίες, η 14χρονη τραυματίστηκε στο κεφάλι, μετά από πτώση από πατίνι .

Στο νοσοκομείο 14χρονη που έπεσε από πατίνι – Είχε βγει για τα κάλαντα και την εντόπισε στον δρόμο νοσηλεύτρια

Στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» διακομίστηκε νωρίς το πρωί ένα 14χρονο κορίτσι, το οποίο βρέθηκε αναίσθητο και τραυματισμένο στον δρόμο, ενώ είχε βγει για να πει τα κάλαντα, στην περιοχή του Ζωγράφου.



Σύμφωνα με πληοροφορίες, η 14χρονη τραυματίστηκε στο κεφάλι, μετά από πτώση από πατίνι.

Το κορίτσι ενοπίστηκε τυχαία από νοσηλεύτρια της ΜΕΘ του «Αγία Σοφία», η οποία κατευθυνόταν στην εργασία της. Της παρείχε τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια ειδοποίησε το ΕΚΑΒ, που τη μετέφερε στο νοσοκομείο.



Η 14χρονη φέρει θλαστικά τραύματα στο κεφάλι και νοσηλεύεται στη νευροχειρουργική κλινική. Η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Στο πλευρό της βρίσκονται η μητέρα της και τα αδέλφια της.