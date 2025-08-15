Αποσωληνώθηκε την Παρασκευή, 15 Αυγούστου, η 14χρονη από την Κεφαλονιά, η οποία νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΪ, οι γιατροί εντόπισαν την αιτία που προκάλεσε τη σοβαρή παράλυση στα άκρα και στους αναπνευστικούς μύες, ενώ ο οργανισμός της ανταποκρίθηκε θετικά στη θεραπεία.

Advertisement

Advertisement

Η στιγμή που συνήλθε συγκίνησε το προσωπικό, καθώς το πρώτο πράγμα που ζήτησε ήταν να αγκαλιάσει τους γιατρούς και τους νοσηλευτές της ΜΕΘ Παίδων, λέγοντας τους ευχαριστώ για την αφοσίωσή τους.