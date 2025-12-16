Τα γυρίσματα του επετειακού επεισοδίου για τα 20 χρόνια της σειράς «Στο Παρά Πέντε» ολοκληρώθηκαν και ο χρόνος μετρά αντίστροφα για να προβληθεί το πολυαναμενόμενο reunion μέσα από τη συχνότητα του MEGA.

Ειδικότερα, σήμερα, Τρίτη (16/12) κυκλοφόρησε το τρέιλερ του επετειακού επεισοδίου που πρόκειται να προβληθεί την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου στις 21:00. Στο νέο trailer που βρίσκεται ήδη στον αέρα του MEGA, η Ντάλια (Σμαράγδα Καρύδη), η Ζουμπουλία (Ελισάβετ Κωνσταντινίδου), η Αγγέλα (Αγγελική Λάμπρη), ο Φώτης (Αργύρης Αγγέλου) και ο Σπύρος (Γιώργος Καπουτζίδης) δηλώνουν έτοιμοι να χαρίσουν μοναδικές στιγμές.

Η ατρόμητη πεντάδα με τους αγαπημένους ηθοποιούς, επιστρέφει για να αποκαλύψει νέες περιπέτειες και να εξιστορήσει πώς αντιμετώπισε τα μεγάλα γεγονότα της τελευταίας 20ετίας. Η Ντάλια εξακολουθεί να σχολιάζει πως η Ακρόπολη ακόμη δεν έχει παράθυρα, η Ζουμπουλία απαντά σε κάθε σοκαριστική στιγμή με το χαρακτηριστικό της «ΙΙΙΙΙΙ», ο Φώτης είναι πάντα με το εντυπωσιακό τσουλούφι, ο Σπύρος με τα χαρακτηριστικά του γυαλιά αλλά και η Αμαλία με το αξέχαστο «λι» και «νι».

Την ίδια στιγμή, το τηλεοπτικό κοινό επέλεξε και ανέδειξε τις πιο αγαπημένες ατάκες και στιγμιότυπα της λατρεμένης σειράς, αλλά και τις κορυφαίες σκηνές εξακολουθούν να θυμούνται οι θαυμαστές 20 χρόνια μετά. Παράλληλα, η Ντάλια, η Ζουμπουλία, η Αγγέλα, ο Φώτης και ο Σπύρος αναμένεται να αυτοσχεδιάσουν και να αναβιώσουν μερικές από τις καλύτερες στιγμές της αγαπημένης σειράς.