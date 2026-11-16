Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Οδυσσέας Δήμας απολογείται σήμερα στον ανακριτή για την υπόθεση της φερόμενης προμήθειας και εμπορίας απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πρώην προπονητή μετά την κατάσχεση εκατοντάδων χαπιών και αμπούλων από την οικία του και αθλητικό σύλλογο.

Η έρευνα επικεντρώθηκε σε καταγγελίες για χορήγηση αναβολικών σε αθλητές, συμπεριλαμβανομένου του ανήλικου γιου του, για την οποία είχε επιβληθεί ποινή αποκλεισμού.

Ο κατηγορούμενος αρνείται τις κατηγορίες περί εμπορίας αναβολικών, υποστηρίζοντας πως τα σκευάσματα προορίζονταν για προσωπική ιατρική χρήση και όχι για αθλητές.

Οι αρχές εξετάζουν χειρόγραφες σημειώσεις με ονόματα και χρηματικά ποσά, αναζητώντας στοιχεία για πιθανή συνέχιση της προπονητικής του δραστηριότητας παρά την ποινή του.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Ο Οδυσσέας Δήμας, αδελφός του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα, αναμένεται να περάσει σήμερα, Δευτέρα (16/11), το κατώφλι του ανακριτή, προκειμένου να απολογηθεί για την υπόθεση που αφορά τη φερόμενη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές.

Σε βάρος του 58χρονου πρώην προπονητή άρσης βαρών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Advertisement

Advertisement

Ο ίδιος συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης (12/11), ύστερα από πολύμηνη έρευνα των αστυνομικών Αρχών, η οποία επικεντρώθηκε στη δραστηριότητά του από τον Απρίλιο του 2024. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκαν καταγγελίες και πληροφορίες για πιθανή χορήγηση ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές, μεταξύ των οποίων φέρεται να ήταν και ο ανήλικος γιος του.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ο έλεγχος ντόπινγκ στον οποίο υποβλήθηκε ο γιος του 58χρονου το 2024, όταν στον οργανισμό του ανιχνεύθηκε η ουσία οξανδρολόνη.

Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, που αφορούσε τη χορήγηση απαγορευμένης ουσίας στον τότε 15χρονο κατά τη διάρκεια αγώνα, είχε επιβληθεί στον πρώην προπονητή ποινή αποκλεισμού διάρκειας 12 ετών από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Αντιντόπινγκ (WADA).

Παράλληλα, ο Ελληνικός Οργανισμός Καταπολέμησης Ντόπινγκ είχε ενημερώσει τον εισαγγελέα για την ύπαρξη απαγορευμένων ουσιών σε χώρο του προπονητηρίου άρσης βαρών στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Με έγγραφό του προς την Ελληνική Αστυνομία είχε γνωστοποιήσει, επίσης, ότι από τις 27 Μαΐου 2025 ο Οδυσσέας Δήμας τελούσε υπό καθεστώς προσωρινού αποκλεισμού από αρμόδια διεθνή αρχή. Η σχετική διαδικασία συνδεόταν με σκεύασμα που είχε χρησιμοποιήσει ο γιος του και περιείχε εφεδρίνη.

Τα 871 χάπια και οι χειρόγραφες σημειώσεις

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοικία του 58χρονου, αλλά και σε αθλητικό σύλλογο στη Γλυφάδα, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν συνολικά 871 χάπια και αμπούλες με ουσίες, η νομιμότητα των οποίων εξετάζεται.

Advertisement

Μεταξύ των ευρημάτων συγκαταλέγονται ακόμη 17 ενεργά δελτία νεαρών αθλητών, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις.

Οι αστυνομικές Αρχές διερευνούν, μεταξύ άλλων, εάν ο κατηγορούμενος συνέχιζε να προπονεί αθλητές μέσω του συλλόγου στη Γλυφάδα, παρά τη διαγραφή του από την Ομοσπονδία και την επιβολή πειθαρχικής ποινής σε βάρος του.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τρεις σελίδες με χειρόγραφες καταγραφές που εντοπίστηκαν στο σπίτι του. Σε αυτές αναφέρονται ονόματα και αρχικά προσώπων, φαρμακευτικά σκευάσματα, συγκεκριμένες ποσότητες, αλλά και χρηματικά ποσά που κυμαίνονται από 80 έως 700 ευρώ.

Advertisement

Στις ίδιες σημειώσεις υπάρχει, μεταξύ άλλων, αναφορά σε συμπλήρωμα διατροφής με την ονομασία «Commando», το οποίο συνδέεται με την υπόθεση του ανήλικου γιου του.

Κατά την απολογία του, ο 58χρονος αναμένεται να κληθεί να δώσει εξηγήσεις για τα πρόσωπα που αναγράφονται στις σημειώσεις, τα χρηματικά ποσά, τις υπογραφές που ζητούσε από αθλητές, καθώς και για το ενδεχόμενο χορήγησης απαγορευμένων ουσιών.

Οδυσσέας Δήμας: Η απάντηση στις κατηγορίες

Ο Οδυσσέας Δήμας αρνείται ότι εμπλέκεται σε εμπορία αναβολικών, υποστηρίζοντας ότι έχει διακόψει την προπονητική του δραστηριότητα εδώ και δύο χρόνια.

Advertisement

Επιπλέον, ισχυρίζεται ότι τα περισσότερα από τα σκευάσματα που κατασχέθηκαν στην κατοικία του είναι νόμιμα και προορίζονταν για προσωπική ιατρική χρήση.

Σε δηλώσεις του στο MEGA ανέφερε χαρακτηριστικά: «Εδώ και δύο χρόνια έχω σταματήσει να προπονώ αθλητές. Αισθάνομαι συντριβή από την παραπληροφόρηση σε βάρος μου, όταν φτάνουν στο σημείο να μου αποδίδουν την κατηγορία ότι με πρόθεση έδωσα αναβολικά στον ανήλικο γιο μου. Τα σκευάσματα που βρέθηκαν στο σπίτι μου είναι νόμιμα, με ελάχιστες εξαιρέσεις, και θα αποδειχθεί ότι τα χρησιμοποιώ για ιατρικούς λόγους».

Αναφορικά, τέλος, με τα 15.000 ευρώ που εντοπίστηκαν στο σπίτι του, η πλευρά του υποστηρίζει ότι το ποσό προοριζόταν για την κατασκευή κατοικίας στο Λαγονήσι.

Advertisement

Advertisement