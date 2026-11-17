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Το ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου απέρριψε προηγουμένως τις αιτήσεις αναίρεσης των καταδικασθέντων κατά της εφετειακής απόφασης.

Ο συνήγορος του ενός καταδικασθέντα κατέθεσε αίτηση επανεξέτασης της απόφασης του Αρείου Πάγου, επικαλούμενος δικονομικές πλημμέλειες και εσφαλμένη αξιολόγηση των αποδεικτικών στοιχείων.

Η πλευρά της οικογένειας της θανούσας υποστήριξε ότι όλες οι δικαστικές διαδικασίες διεξήχθησαν με πλήρη σεβασμό στις εγγυήσεις της δίκαιης δίκης.

Η εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη του αιτήματος επανεξέτασης και το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την τελική του απόφαση.

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Οι τραγικές στιγμές του ομαδικού βιασμού και της δολοφονίας της 21χρονης φοιτήτριας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Ελένης Τοπαλούδη, που συγκλόνισε την Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2018 στη Ρόδο, αναβιώσαν για ακόμη μια φορά στην δικαστική αίθουσα του Αρείου Πάγου.

Το Α’ Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών πριν από τέσσερα χρόνια (απόφαση 349/2022) κήρυξε τους δύο κατηγορούμενους ένοχους για τις αξιόποινες πράξεις:

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α) της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, τελεσθείσα από κοινού και

β) του (ομαδικού) βιασμού από δύο δράστες που ενεργούσαν από κοινού

και τους καταδίκασε σε ισόβια κάθειρξη και κάθειρξη 15 ετών, αντίστοιχα, χωρίς να τους αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό.

Τώρα, στο επίκεντρο βρίσκεται η υπ’ αριθμόν 747/2024 απόφαση του Αρείου Πάγου. Με αυτήν, το ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα του ΑΠ, απέρριψε ως αβάσιμες τις αιτήσεις αναίρεσης που είχαν υποβάλει οι δύο άνδρες, οι οποίοι είχαν καταδικαστεί ομόφωνα από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών για τη δολοφονία και τον ομαδικό βιασμό της άτυχης φοιτήτριας.

Ειδικότερα, ο συνήγορος του Έλληνα καταδικασθέντα Χάρης Αμπράζης, κατέθεσε αίτηση επανεξέτασης, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση του Ποινικού Τμήματος του Αρείου Πάγου είναι εσφαλμένη.

Αναλυτικότερα, ζητεί να επανεξεταστεί η 747/2024 απόφαση του Αρείου Πάγου, με την οποία απορρίφθηκε το αίτημα των καταδικασθέντων να αναιρεθεί η απόφαση του ΜΟΔ Αθηνών ως εσφαλμένη.

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Ο συνήγορος του Έλληνα καταδικασθέντα κατά την σημερινή ακροαματική διαδικασία στο ΣΤ΄ Τμήμα, με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Σταυρούλα Κουσουλού και εισαγγελέα την αντεισαγγελέα Ελένη Καρκαμπούνα, επικαλέστηκε δικονομικούς λόγους αλλά και ότι υπήρξε αντιστροφή των πειστηρίων και ότι η δικαστική απόφαση επικαλείται παραπειστήρια, ενώ υπήρξε παραβίαση του τεκμηρίου της αθωότητας ακόμη και από πολιτικά πρόσωπα.

Ακόμη υποστηρίχθηκε ότι η απόφαση του ΜΟΔ πάσχει λόγω απόλυτης ακυρότητας κατά τη διαδικασία στο ακροατήριο, έλλειψη ακρόασης, για έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας, που επιβάλλει το Σύνταγμα και η Ποινική νομοθεσία, αλλά και για εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή ουσιαστικής ποινικής διάταξης.

Με άλλα λόγια το δικαστήριο καλείται να αποφανθεί για τη νομική ορθότητα της προηγούμενης απόφασής του (747/2024) και συγκεκριμένα αν υπάρχουν πλημμέλειες που να δικαιολογούν την επανεξέταση των αναιρετικών λόγων που προβάλει ο ένας εκ των δυο κατηγορουμένων και όχι ο δεύτερος καταδικασθέντας αλβανικής καταγωγής. Δηλαδή, δεν ζητεί την επανάληψη της δίκης, ούτε να εξεταστεί από την αρχή η ενοχή των δύο καταδικασθέντων.

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Αναλυτικότερα, η υπεράσπιση επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο αξιολογήθηκαν τα αποδεικτικά στοιχεία και υποστήριξε ότι ο εντολέας του είναι αριστερόχειρας, ενώ, σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, τα περισσότερα τραύματα στο σώμα της φοιτήτριας θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από δεξιόχειρα.

Ακόμα επικαλέστηκε ότι τα αποτυπώματα που βρέθηκαν στο σίδερο σιδερώματος που χρησιμοποιήθηκε κατά την επίθεση ανήκουν αποκλειστικά στον συγκατηγορούμενο αλβανικής καταγωγής.

Από την πλευρά της οικογένειας της Ελένης Τοπαλούδη, ο δικηγόρος Ευάγγελος Γκιούγκης υποστήριξε ότι οι διαδικασίες τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο βαθμό διεξήχθησαν σύμφωνα με τις εγγυήσεις της δίκαιης δίκης.

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Η εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη του αιτήματος αναίρεσης της απόφασης του Εφετείου ενώ το δικαστήριο επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή του.

Πηγή: dikastiko.gr

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