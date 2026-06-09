Την πρόθεσή της να προσφύγει στη Δικαιοσύνη κατά χρηστών που δημοσιεύουν δημόσια σχόλια υπέρ γυναικοκτόνων γνωστοποίησε η δικαστικός Αριστοτέλεια Δόγκα, η οποία έγινε ευρύτερα γνωστή από τη συμμετοχή της στη δίκη της Ελένης Τοπαλούδη.
Σε ανάρτησή της αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όποιος αναρτά δημόσια σχόλια υπέρ γυναικοκτόνων, μισαλλόδοξα για γυναίκες νεκρές ή ζωντανές, θα μηνύεται από μένα», προαναγγέλλοντας την έναρξη νομικών ενεργειών απέναντι σε περιεχόμενο μίσους που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέσα από αναρτήσεις και δημόσιες παρεμβάσεις, η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζεται και από δημοσιογράφους, μεταξύ των οποίων η Μαρινίκη Αλεβιζοπούλου και η Φωτεινή Λαμπρίδη, αλλά και από χρήστες των κοινωνικών δικτύων που δηλώνουν ότι συμβάλλουν στη συλλογή και καταγραφή σχολίων μίσους.
Παράλληλα, η κ. Δόγκα, μέσα από δημόσιες τοποθετήσεις της, αναφέρεται σε συγκεκριμένα περιστατικά και λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ παρεμβαίνει σε αναρτήσεις και συζητήσεις που σχετίζονται με ζητήματα νομοθεσίας και διαδικτυακής βίας.