Με μεγάλη συμμετοχή ολοκληρώθηκε η συγκέντρωση μαθητών, φοιτητών και εκπαιδευτικών στο κέντρο της Αθήνας, καθώς και στις υπόλοιπες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας, όπως η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, η Λάρισα και ο Βόλος.

Φοιτητικοί σύλλογοι, μαθητικές κοινότητες και εκπαιδευτικοί βγήκαν στους δρόμους και διαμαρτυρήθηκαν για τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία, ζητώντας διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών, αυξήσεις στους μισθούς τους αλλά και την συνολική βελτίωση των σχολικών υποδομών.

Μεταξύ άλλων, οι μαθητικές κοινότητες που συμμετείχαν στην συγκέντρωση ζήτησαν την άρση των αποφάσεων για συγχωνεύσεις τμημάτων, ενώ οι φοιτητές που έδωσαν το παρών αντέδρασαν στην λειτουργία και την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων, καθώς και στις διαγραφές «αιώνιων» φοιτητών από τα μητρώα των ΑΕΙ.

Αρκετοί ήταν και οι μαθητές που ζήτησαν από το Υπουργείο Παιδείας να βρεθεί λύση στο σημαντικό πρόβλημα της μετακίνησης χιλιάδων μαθητών, ιδιαίτερα εκείνων που ζουν στα προάστια της Αττικής και όχι κοντά στο κέντρο της Αθήνας.

Η συγκέντρωση άρχισε στις 12:00 στα Προπύλαια και αμέσως μετά ακολούθησε ειρηνική πορεία διαμαρτυρίας προς την Βουλή, με την κυκλοφορία στους δρόμους της Αθήνας να έχει πλέον αποκατασταθεί, αργά το μεσημέρι της Πέμπτης (6/11).