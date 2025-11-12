Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Λάρισας η είδηση για τον χαμό ενός 26χρονου φοιτητή, ο οποίος έπεσε από πεζογέφυρα στην Λεωφόρο Συγγρού στην Αθήνα και βρήκε τραγικό θάνατο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου του νεαρού φοιτητή, ενώ έχουν ήδη ζητήσει την συλλογή βιντεοληπτικού υλικού από κάμερες της περιοχής, προκειμένου να εξακριβωθεί εάν βρισκόταν μόνος του ή όχι.

Ο Λαρισαίος φοιτητής μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», ωστόσο οι γιατροί δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι και απλώς διαπίστωσαν τον θάνατό του. Την ίδια στιγμή, η είδηση για τον χαμό του νεαρού έχει βυθίσει στο πένθος και την πανεπιστημιακή κοινότητα, καθώς ο 26χρονος επρόκειτο σε λίγες μέρες να ορκιστεί και να πάρει το πτυχίο του.

Συγκλονίζει ο πατέρας του 26χρονου φοιτητή

Ο πατέρας του 26χρονου, συντετριμμένος μετά και τα τελευταία γεγονότα, έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα και υποσχόμενος να μάθει την αλήθεια για τους λόγους που το παιδί του δεν βρίσκεται πλέον στην ζωή.

«Ήρθες στη ζωή μας σαν τον άνεμο…βιαστικός μόλις έξι μηνών μας έκανες καλύτερους με την μεγάλη σου καρδιά και την καλοσύνη σου… και ξαφνικά μας άφησες και έφυγες, γιατί; ποιος; πώς; μας άφησες με πολλά ερωτηματικά και ένα τεράστιο κενό μέσα μας και στη ζωή μας. Τώρα εμείς πώς θα συνεχίσουμε; δεν θα μας ξαναπάρεις τηλέφωνο να ακούσουμε έλα πατέρα ( περιπαιχτικά) να κάνεις πλάκα στη μαμά σου και να ανταλλάξετε ιδέες με την αδελφή σου. Που πας αγόρι μου; γιατί; ποιος; πώς;. Δεν θα μείνουν αναπάντητα θα τις βρω τις απαντήσεις. Στο υπόσχομαι. Ο μπαμπάς».

