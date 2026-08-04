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Σοκαριστικές στιγμές από το δυστύχημα με τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα περιέγραψε ο γιατρός που έφτασε πρώτος στο σημείο της τραγωδίας.

Ο Γιώργος Ντούλας, μιλώντας στην κάμερα της ΕΡΤ, αναφέρθηκε στις εικόνες που αντίκρισε όταν βρέθηκε στον τόπο όπου συνετρίβη το ελικόπτερο στο οποίο επέβαιναν ο Δανός πιλότος και ο Έλληνας μεταφραστής.

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«Ήταν καταστροφή», δήλωσε αρχικά στην κάμερα του ERTNews. Στη συνέχεια περιέγραψε πως το ελικόπτερο βρισκόταν κάθετα πάνω στον δρόμο, με την άτρακτό του διαλυμένη και τυλιγμένη στις φλόγες. Όπως είπε, οι πυροσβέστες έδιναν μάχη για να κατασβέσουν τη φωτιά, ώστε να μπορέσουν οι διασώστες να προσεγγίσουν το σημείο και να αναζητήσουν τυχόν επιζώντες. «Ελπίζαμε να βρούμε μόνο επιζώντες, αλλά, δυστυχώς, οι δύο δεν ήταν εν ζωή», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Ντούλας επισήμανε ακόμη ότι, όπως θα προκύψει και από την έρευνα των αρμόδιων αρχών, ο θάνατος των δύο επιβαινόντων ήταν ακαριαίος μετά τη σύγκρουση και την έκρηξη.

Παράλληλα, εξήγησε ότι παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον πιλότο και τον μεταφραστή που επέβαιναν στο δεύτερο ελικόπτερο και είχαν τραυματιστεί. Όπως τόνισε, η μεγαλύτερη ανησυχία του αφορούσε το ενδεχόμενο να είχαν εισπνεύσει καύσιμα ή άλλες τοξικές ουσίες, οι οποίες, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, θα μπορούσαν να προκαλέσουν ακόμη και σοβαρές ή θανατηφόρες επιπλοκές.

Κλείνοντας, εξέφρασε τη θλίψη του για τα δύο θύματα, λέγοντας: «Θα ευχόμουν να ήταν καλά τα παιδιά που χάθηκαν».