Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου στην περιοχή του Σκαραμαγκά με την εμπλοκή λεωφορείου και ΙΧ αυτοκινήτου.

Τα δύο οχήματα συγκρούστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες για την ώρα ενώ κινούνται στο ρεύμα προς Αθήνα στο ύψος της Λίμνης Κουμουνδούρου.

Από τη σύγκρουση το ΙΧ ανατράπηκε με συνέπεια να εγκλωβιστεί ο οδηγός. Με τη βοήθεια της Πυροσβεστικής ο ο οδηγός απεγκλωβίστηκε σοβαρά τραυματισμένος και με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Λόγω του τροχαίου και των ακινητοποιημένων οχημάτων, η κυκλοφορία στο σημείο διεξάγεται με ιδιαίτερη δυσκολία και σημειώνονται καθυστερήσεις.