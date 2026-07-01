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Μια ξεχωριστή εμπειρία έζησαν οι λουόμενοι στην παραλία Μαραθούντα της Σύμης, όταν μια νεαρή φώκια εμφανίστηκε ξαφνικά στα ρηχά νερά, κολυμπώντας ήρεμα ανάμεσα στους επισκέπτες. Η απρόσμενη παρουσία του θηλαστικού χάρισε μοναδικές στιγμές στους παρευρισκόμενους, ενώ τα σχετικά βίντεο και φωτογραφίες διαδόθηκαν γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η φώκια κινήθηκε σε πολύ κοντινή απόσταση από τους λουόμενους, χωρίς να δείχνει φόβο ή ανησυχία, προκαλώντας έκπληξη και ενθουσιασμό σε μικρούς και μεγάλους. Οι περισσότεροι έσπευσαν να καταγράψουν τη σπάνια αυτή συνάντηση με τα κινητά τους τηλέφωνα.

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Πριν απομακρυνθεί, το χαριτωμένο ζώο χάρισε ακόμη μία εντυπωσιακή εικόνα, πραγματοποιώντας μια θεαματική βουτιά και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς ένα πιο ήρεμο και απομονωμένο σημείο του κόλπου, αφήνοντας στους λουόμενους μια αξέχαστη ανάμνηση.