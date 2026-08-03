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Λήξη συναγερμού στη Σύμη μετά το περιστατικό με τους οκτώ επιβαίνοντες σε ιστιοπλοϊκό, οι οποίοι βρέθηκαν στη θάλασσα.

Οι έρευνες στη θαλάσσια περιοχή της Σύμης ολοκληρώθηκαν με τον εντοπισμό και των οκτώ επιβαινόντων στο ιστιοπλοϊκό, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ. Όλοι τους είναι καλά στην υγεία τους.

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Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι είχαν εντοπιστεί και διασωθεί επτά από τα οκτώ άτομα και οι έρευνες συνεχίζοντας για τον εντοπισμού του τελευταίου.

Οι πρώτοι που εντοπίστηκαν ήταν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι κατάφεραν να προσεγγίσουν την περιοχή του Πανορμίτη. Στη συνέχεια ξεκίνησε εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή δύο πλωτών σκαφών του Λιμενικού Σώματος και ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα μία ακόμη γυναίκα κατάφερε να φτάσει μόνη της στην ακτή κολυμπώντας, όπου στη συνέχεια εντοπίστηκε από αλιευτικό σκάφος. Ακολούθως, λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, πλωτό του Λιμενικού Σώματος εντόπισε ακόμη τέσσερα άτομα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους επτά.

Ακολούθως οι προσπάθειες των αρχών επικεντρώθηκαν στον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου. Από τις πρωινές ώρες στην περιοχή επιχειρούσαν πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, εντοπίζοντας τελικά και τον τελευταίο αγνοούμενο.