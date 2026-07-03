Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Θετική κατάληξη είχε η περιπέτεια τριών υπηκόων Σερβίας, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο που ανατράπηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (03/07/2026) στη θαλάσσια περιοχή της Ολυμπιακής Ακτής στην Κατερίνη.

Οι τρεις επιβάτες βρέθηκαν στο νερό μετά την ανατροπή της λέμβου τους, ωστόσο η κινητοποίηση των αρχών στην Κατερίνη ήταν ακαριαία. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ένα ναυαγοσωστικό, τα οποία εντόπισαν τους ανθρώπους και τους μετέφεραν σώους στην ακτή.

Advertisement

Advertisement

Λίγο αργότερα, με τη βοήθεια του ναυαγοσωστικού, ρυμουλκήθηκε και η βάρκα, η οποία περισυνελέγη και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στη στεριά.

Για το περιστατικό προανάκριση διενεργεί το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σκάλας Κατερίνης, που υπάγεται στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.