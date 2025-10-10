Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται από το βράδυ της Παρασκευής μια περιπετειώδης επιχείρηση διάσωσης στο ανατολικό Πήλιο, μετά τον εγκλωβισμό τριών τουριστών που χάθηκαν σε ορεινό μονοπάτι μεταξύ Πουρίου και Βενέτου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι τρεις περιπατητές, δύο γυναίκες και ένας άντρας γερμανικής καταγωγής, είχαν ξεκινήσει πεζοπορία από το Πουρί, με προορισμό το Βένετο, ακολουθώντας ένα παλιό μονοπάτι γνωστό στους ντόπιους, το οποίο όμως είναι δύσκολο να το διασχίσει κανείς εάν δεν ξέρει την περιοχή, καθώς έχει πυκνή βλάστηση και αρκετά δύσβατα σημεία.

Οι τουρίστες φαίνεται πως έχασαν τον προσανατολισμό τους, εγκλωβίστηκαν σε δύσβατο σημείο και ειδοποίησαν έντρομοι το 112 στις 7:30 το απόγευμα.

Αμέσως σήμανε συναγερμός στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, που κινητοποίησε δύο οχήματα από τη ΒΙ.ΠΕ. Βελεστίνου και δύο από τον Βόλο, με σκοπό να προσεγγίσουν το σημείο. Η επιχείρηση εξελίσσεται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς η περιοχή είναι σκοτεινή, με στενά μονοπάτια και κακοτράχαλο ανάγλυφο.

Οι πυροσβέστες επιχειρούν με φακούς και θερμικές κάμερες να εντοπίσουν τους τρεις τουρίστες, ενώ στην περιοχή δεν αποκλείεται- εφόσον χρειαστεί- να σπεύσουν ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Το σκοτάδι έχει ήδη πέσει, γεγονός που κάνει την επιχείρηση αγώνα με τον χρόνο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τουρίστες είναι καλά στην υγεία τους, αλλά τρομοκρατημένοι και ανίκανοι να κινηθούν λόγω της μορφολογίας του εδάφους.

Οι πυροσβέστες αυτή την ώρα προσπαθούν να προσεγγίσουν την περιοχή, δίνοντας μάχη με το σκοτάδι, έχοντας στόχο να τους προσεγγίσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα.