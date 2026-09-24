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Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου στο θέατρο Μπάντμιντον, κατά τη διάρκεια των εργασιών κατεδάφισης, όταν δύο άτομα εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο άνδρες, οι οποίοι φέρεται να έχασαν τις αισθήσεις τους εξαιτίας αναθυμιάσεων. Για την παροχή βοήθειας στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική.

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Στους δύο άνδρες χορηγήθηκε οξυγόνο, ενώ στη συνέχεια τους παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τους μετέφερε στο νοσοκομείο.

Η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία.