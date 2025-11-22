Στη σύλληψη ενός γνωστού τράπερ προχώρησαν οι Αρχές το βράδυ της Παρασκευής (21/11/25) στην Κηφισιά, καθώς βρέθηκε να κατέχει μικροποσότητες ναρκωτικών. Ο νεαρός τραγουδιστής και ο μάνατζέρ του κατευθύνονταν σε ένα μαγαζί όπου γινόταν μαθητικό πάρτι για να πραγματοποιήσει live.

Ο τράπερ, 21 ετών, Αλβανικής καταγωγής, οδηγούσε το όχημα, ενώ ο 23χρονος μάνατζέρ του τον συνόδευε. Αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ σταμάτησαν το ύποπτο όχημα και εντόπισαν μικροποσότητα ινδικής κάνναβης και έναν τρίφτη.

Advertisement

Advertisement

Σε ανάρτησή του ο τράπερ ζήτησε συγγνώμη από τους ακολούθους του, αναφέροντας ότι όλοι έχουμε κακές συνήθειες που πρέπει να κόψουμε. Το ματαιωθέν live θα γίνει σε άλλη ημερομηνία. Ο ίδιος είχε συλληφθεί και το 2024 για απείθεια στην Κηφισιά.