Σε 2 συλλήψεις για πυργκαγιές από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις σε Ηλεία και Εύβοια αντίστοιχα, προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική μία γυναίκα 23 ετών συνελήφθη, την Τρίτη, 5 Αυγούστου, ως υπαίτια πρόκλησης τριών πυρκαγιών, στις 30 Ιουνίου 2025, στις 29 Ιουλίου 2025 και στις 5 Αυγούστου 2025 σε αγροτική έκταση και σε δασική έκταση στο πρανές της Ε.Ο. Πύργου – Τριπόλεως. Όπως προκύπτει από την προανάκριση της Πυροσβεστικής η 23χρονη έβαζε φωτιές με αναπτήρα. Επιπλέον, της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.953,125 ευρώ, ενώ οδηγήθηκε σήμερα στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.

H 23χρονη ισχυρίστηκε ότι έβαλε τις φωτιές σε αγροτική και σε δασική προκειμένου να ξεφύγει από το κακοποιητικό οικογενειακό της περιβάλλον.

«Συνελήφθη χθες, 05 Αυγούστου 2025, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας από ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Πύργου, με τη συνδρομή των μελών του Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Κ.Α.Ε.Ε.) της ΠΕ.Π.Υ.Δ. Δυτικής Ελλάδας, ημεδαπή, ως υπαίτια πρόκλησης τριών (3) πυρκαγιών σε αγροτική έκταση και σε δασική έκταση, από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση (τη Δευτέρα 30 Ιουνίου 2025, την Τρίτη 29 Ιουλίου 2025 και χθες, Τρίτη 05 Αυγούστου 2025), στο πρανές της Ε.Ο. Πύργου – Τριπόλεως, στην Π.Ε. Ηλείας και της επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 2.953,125 Euro.

Η ανωτέρω θα οδηγηθεί σήμερα, Τετάρτη, 06 Αυγούστου 2025 στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή», αναφέρει χαρακτηριστικά η Πυροσβεστική σε ανακοίνωσή της.

Παράλληλα, συνελήφθη την Τετάρτη, 6 Αυγούστου, μια 56χρονη, ως υπαίτια πρόκλησης2 πυρκαγιών σε δασική έκταση από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση, το Σάββατο 2 Αυγούστου 2025, στη Νέα Αρτάκη και στα Ψαχνά Ευβοίας. Η συλληφθείσα οδηγείται άμεσα ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής.

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, «συνελήφθη, σήμερα από Αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), σε συνεργασία με τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Π.Υ. Χαλκίδας, ημεδαπή, σε εκτέλεση εντάλματος σύλληψης, ως υπαίτια πρόκλησης δυο πυρκαγιών σε δασική έκταση, από πρόθεση και κατ’ εξακολούθηση, το Σάββατο 2 Αυγούστου 2025, στη Δ.Κ. Νέας Αρτάκης του δήμου Χαλκιδέων και στη Δ.Κ. Ψαχνών του δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων στην Π.Ε. Ευβοίας.

Η ανωτέρω θα οδηγηθεί σήμερα Τετάρτη 06 Αυγούστου 2025, ενώπιον της αρμόδιας Ανακριτικής αρχής».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

