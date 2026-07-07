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Τέσσερις οδηγοί ταξί συνελήφθησαν το πρωί της Δευτέρας για υπερβολικά κόμιστρα σε επιβάτες.

Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, συνελήφθησαν από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων 4 οδηγοί ταξί ηλικίας 32, 37, 57 και 60 ετών.

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Ειδικότερα, όπως προέκυψε, τρεις εκ των κατηγορουμένων οδηγών για το δρομολόγιο «Λιμάνι Λαυρίου – Αρχαιολογικός Χώρος Ακρόπολης», μετ’ επιστροφής, εισέπραξαν από τους επιβάτες το χρηματικό ποσό των -200- ευρώ αντί του νόμιμου κομίστρου των 150 ευρώ. Σε άλλη περίπτωση, έτερος κατηγορούμενος, εισέπραξε για τη διαδρομή «Κέντρο Λαυρίου – Λιμάνι Λαυρίου», συνολικού μήκους 1,5 χιλιομέτρου, το χρηματικό ποσό των 12 ευρώ, αντί του νόμιμου κομίστρου των 4 ευρώ.

Σε βάρος των οδηγών σχηματίστηκε δικογραφία για είσπραξη κομίστρου μεγαλύτερου του επιτρεπόμενου ενώ βεβαιώθηκαν διοικητικά πρόστιμα.