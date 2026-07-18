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Η εντατικοποίηση των αλκοτέστ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Δεν πρόκειται για ένα εισπρακτικό μέτρο, αλλά για μία καθημερινή προσπάθεια προστασίας της ανθρώπινης ζωής.

Για πολλά χρόνια πληρώσαμε βαρύ φόρο αίματος στην άσφαλτο. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονταν κυρίως νέα παιδιά, τα οποία έχαναν τη ζωή τους επιστρέφοντας από τη διασκέδασή τους τα βράδια της Παρασκευής και του Σαββάτου. Ο κίνδυνος γίνεται ακόμη μεγαλύτερος το καλοκαίρι, όταν αυξάνονται οι έξοδοι, τα ταξίδια και οι διακοπές.

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Οι αριθμοί δείχνουν την έκταση της προσπάθειας. Μόνο κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 πραγματοποιήθηκαν 720.258 έλεγχοι αλκοόλ στην Αττική, έναντι 78.975 την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Πρόκειται για αύξηση άνω του 800%, ενώ τα θετικά δείγματα παρουσίασαν μείωση. Αυτό σημαίνει ότι οι συνεχείς έλεγχοι αρχίζουν να αλλάζουν συμπεριφορές.

Θυμάμαι ότι πριν από περίπου 25 χρόνια η Ένωση Εισαγωγέων Αλκοολούχων Ποτών ήταν η πρώτη που προσέφερε στην Τροχαία συσκευές αλκοτέστ, με το σύνθημα «Drive Safe». Για δύο ή τρία χρόνια είχα την ευθύνη της επικοινωνίας αυτής της καμπάνιας. Ήταν ένα ουσιαστικό μήνυμα κοινωνικής υπευθυνότητας: διασκεδάζουμε, αλλά δεν οδηγούμε έχοντας πιει.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 και στις αρχές του ’90, όταν συμμετείχα στο Διοικητικό Συμβούλιο της EBU, είχαμε λάβει μία εξίσου σημαντική απόφαση: να απαγορεύονται οι διαφημίσεις αλκοολούχων ποτών, ακόμη και της μπύρας, στους χώρους των αθλητικών διοργανώσεων που μεταδίδονταν τηλεοπτικά. Το μέτρο διατηρήθηκε για αρκετά χρόνια, αλλά δυστυχώς ατόνησε. Τα βαριά ποτά έμειναν εκτός, όχι όμως και οι μπύρες.

Θετική υπήρξε επίσης η πρωτοβουλία του τότε αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη για διεύρυνση των νυχτερινών δρομολογίων των αστικών συγκοινωνιών. Είχε προτείνει και φθηνότερα ταξί τα βράδια του Σαββατοκύριακου, με κρατική επιδότηση, κάτι που δυστυχώς δεν προχώρησε. Ορισμένα νυχτερινά κέντρα διαθέτουν ιδιώτες οδηγούς. Η χρέωση είναι μάλλον αλμυρή, αλλά τουλάχιστον ο πελάτης φτάνει με ασφάλεια στο σπίτι του.

Υστερόγραφο: Το άρθρο γράφτηκε μετά από μία συζήτηση με τη συνάδελφό μου Κατερίνα Λυμπεροπούλου. Μου είπε ότι, χάρη στα νυχτερινά αλκοτέστ, κοιμάται πλέον πιο ήσυχη όταν ο γιος της παίρνει το αυτοκίνητο για να βγει με την παρέα του. Αυτή η φράση αποτυπώνει ίσως καλύτερα από κάθε στατιστική την πραγματική αξία του μέτρου.