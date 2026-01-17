Οργισμένη ήταν η αντίδραση του σεισμολόγου Άκη Τσελέντη στην ανάρτηση του συναδέλφου του Γεράσιμου Παπαδόπουλου με αφορμή τη συστάδα σεισμών στην Κυλλήνη.

Όπως έγραψε σε ανάρτησή του στο Facebook, «όλα ξεκίνησαν με την ανακοίνωση ενός συναδέλφου ότι “ο εγκέλαδος μας χρωστά 6R στην περιοχή!”. Δηλαδή εν μέσω του ψύχους να έχουμε τις οικογένειες με παιδιά έξω».

«Αγαπητέ συνάδελφε οι σεισμολόγοι δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα ρίχτερ σε τεφτέρια!» συνέχισε ο Άκης Τσελέντης.

Όσον αφορά την περιοχή της Κυλλήνης προσθέτει ότι «δεν βλέπω συγκεκριμένο λόγο πανικού. Αν θα γίνει σεισμός 6R θα είναι εντελώς τυχαίο όπως σε 5 περιπτώσεις περιοχών που ανέφερε πρόσφατα αντίστοιχες ανακοινώσεις το ίδιο άτομο. Δηλαδή παίζουμε ΛΟΤΟ με σεισμούς. “Αν μας κάτσει δοξαστήκαμε”…»

Όλη η ανάρτηση του Άκη Τσελέντη

«Η διαχείριση της σεισμικής πληροφορίας απαιτεί σοβαρότητα με έμφαση την ψυχολογία των κατοίκων και μείωση του πανικού»

Μολονότι πρόσφατα είχα μια μικρή απουσία από τα ΜΜΕ (για τοὺς γνωστούς λόγους) αναγκάστηκα να βγω χθες στον έγκριτο φίλο δημοσιογράφο Μάκη Νοδάρο αν και δεν ήμουν fit.

Ο λόγος ήταν ότι δέχτηκα πολλά τηλεφωνήματα από έντρομους κατοίκους στη ΒΔ Πελοπόννησο και Ζάκυνθο που με ρωτούσαν θα μείνουν το βράδυ έξω στη παγωνιά!

Μελετώντας τον χάρτη μικρο σεισμικής έξαρσης σε όλη τη χώρα υπάρχουν περιοχές με σεισμολογικά χαρακτηριστικά τα ίδια με αυτά που καταγράψαμε στο Αρκούδι.

Δεν είναι σωστό αν κάποια επιστημονική έρευνα μας δείχνει για αυξημένη πιθανότητα να γίνει ένας μεγάλος σεισμός και να το ανακοινώνουμε στους κατοίκους προκαλώντας πανικό.

Γιατί ο συνάδελφος δεν κατέθεσε την μελέτη του στις αρμόδιες υπηρεσίες σεισμικής προστασίας.

Δεν βλέπω συγκεκριμένο λόγο πανικού. Αν θα γίνει σεισμός 6R θα είναι εντελώς τυχαίο όπως σε 5 περιπτώσεις περιοχών που ανέφερε πρόσφατα αντίστοιχες ανακοινώσεις το ίδιο άτομο. Δηλαδή παίζουμε ΛΟΤΟ με σεισμούς. «Αν μας κάτσει δοξαστήκαμε» ….

(**) Από την ανάρτηση: Τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν επαρκούν για να προβούμε σε αξιόπιστη ανάλυση της σεισμικότητας και να αποφανθούμε αν η τρέχουσα σεισμική δράση αποτελεί επίσης προσεισμική ακολουθία ή σμηνοσειρά, που δε θα καταλήξει σε ισχυρό σεισμό. Ωστόσο, η διερεύνηση θα συνεχιστεί τακτικά. Αυτό είναι σύμφωνο με τη σύγχρονη αντίληψη περί εκτίμησης του χρονικώς εξαρτώμενου σεισμικού κινδύνου». Τι νοιάζει τον απλό κάτοικο;;;

Τι υποστήριξε ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος

Σεισμοί μικρού έως μέτριου μεγέθους έχουν καταγραφεί στην περιοχή της Κυλλήνης από τις αρχές Ιανουαρίου, προκαλώντας αυξημένη επιστημονική παρακολούθηση αλλά όχι λόγο ανησυχίας για ισχυρό σεισμό.

Από τις 6 Ιανουαρίου 2026, η περιοχή καταγράφει μια συστάδα σεισμών, με τον μεγαλύτερο να φτάνει τα 3,5 Ρίχτερ, όπως ανέφερε σε ανάρτηση ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος.

Και συνέχισε, λέγοντας:

«Η Κυλλήνη παρουσιάζει δύο χαρακτηριστικά: ιστορικά, οι μεγαλύτεροι σεισμοί δεν ξεπέρασαν το μέγεθος 6,0, αλλά υπήρξαν βλαβεροί, και συνήθως προηγούνται προσεισμοί, πιθανώς λόγω των σεισμοτεκτονικών και γεωλογικών συνθηκών.

Τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν επαρκούν για να προβούμε σε αξιόπιστη ανάλυση της σεισμικότητας και να αποφανθούμε αν η τρέχουσα σεισμική δράση αποτελεί επίσης προσεισμική ακολουθία ή σμηνοσειρά που δεν θα καταλήξει σε ισχυρό σεισμό. Ωστόσο, η διερεύνηση θα συνεχιστεί τακτικά. Αυτό είναι σύμφωνο με τη σύγχρονη αντίληψη περί εκτίμησης του χρονικώς εξαρτώμενου σεισμικού κινδύνου».

