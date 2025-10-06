Λιοντάρι που άνδρας στην Ταϊλάνδη κρατούσε ως κατοικίδιο απέδρασε και τραυμάτισε 11χρονο αγόρι.

Η νεαρή (ενός έτους) λέαινα, στην οποία έχει δοθεί το όνομα Μαχαέσι, διέφυγε και επιτέθηκε στον μικρό Αρθίτ Νουεανγκνούι το βράδυ της 4ης Οκτωβρίου στην επαρχία Κανχαναμπούρι. Κάμερες ασφαλείας έδειξαν τη λέαινα να τρέχει σε έναν δρόμο, τρομάζοντας τους κατοίκους. Ο Αρθίτ και μία ομάδα αγοριών προσπάθησαν να απομακρυνθούν, μα το αιλουροειδές του όρμηξε, ρίχνοντάς τον στο έδαφος και τραυματίζοντάς τον στα πλευρά. Ωστόσο ένας γείτονας έτρεξε και χτυπούσε τη λέαινα στο κεφάλι μέχρι να αφήσει το παιδί. Κατά την προσπάθεια τραυματίστηκε και ο ίδιος.

Τελικά το λιοντάρι επέστρεψε στον ιδιοκτήτη του, τον 32χρονο Παρίνια Παρκπούμ, που έφτασε στο σημείο. Την επόμενη ημέρα στελέχη της υπηρεσίας άγριας ζωής πήγαν στο σπίτι του, νάρκωσαν το λιοντάρι και το πήγαν σε κτηνίατρο.

Σε βάρος του 32χρονου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Ο ίδιος ζήτησε συγγνώμη από τα θύματα και υποσχέθηκε να καλύψει τα έξοδα νοσηλείας. Όπως είπε, «δεν κατάλαβα ότι η αλυσίδα είχε σπάσει μέχρι που ένας χωρικός μου φώναξε ότι το λιοντάρι είχε ξεφύγει και επιτέθηκε σε ένα παιδί. Έσπευσα αμέσως, ασφάλισα το λιοντάρι και την πήρα πίσω…το ατύχημα ήταν πλήρως ευθύνη μου».

Η κατοχή λιονταριού στην Ταϊλάνδη είναι νόμιμη, μα μόνο με ειδική επίσημη άδεια.

