Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Σύμπλευση πραγματοποίησε τον Φθινοπωρινό Διάπλου σε πέντε νησιά των Κυκλάδων, μετατρέποντας ένα πλοίο σε πλωτό πολυϊατρείο με 25 ιατρικές και παραϊατρικές ειδικότητες για την παροχή δωρεάν εξετάσεων.

Συνολικά 1.034 κάτοικοι υποβλήθηκαν σε 2.686 ιατρικές και μικροβιολογικές εξετάσεις, με στόχο την αντιμετώπιση των δυσκολιών πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι των απομακρυσμένων νησιωτικών περιοχών.

Η εθελοντική πρωτοβουλία περιέλαβε επίσης δράσεις όπως κινητή μαστογραφία, στειρώσεις αδέσποτων ζώων και εκπαιδευτικά προγράμματα, τονίζοντας παράλληλα τον συμπληρωματικό χαρακτήρα της δράσης έναντι του δημόσιου συστήματος υγείας.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Με ένα πλωτό πολυϊατρείο και 25 ιατρικές και παραϊατρικές ειδικότητες, ο Φθινοπωρινός Διάπλους της Σύμπλευσης επισκέφθηκε πέντε νησιά, προσφέροντας δωρεάν εξετάσεις και αναδεικνύοντας τη σημασία της πρόληψης και της ισότιμης πρόσβασης στην υγειονομική φροντίδα.

Για έναν κάτοικο ενός μικρού νησιού, μια επίσκεψη στον γιατρό δεν είναι πάντοτε μια απλή υπόθεση. «Μια εξέταση που για κάποιον κάτοικο της πόλης αποτελεί μέρος της καθημερινότητάς του, μπορεί να σημαίνει για έναν νησιώτη ταξίδι με πλοίο, έξοδα, αναμονή και πολύτιμο χρόνο», φροντίζει να επισημάνει η κ. Ελένη Φλώρου, εθελόντρια και μέλος του οργανισμού τα τελευταία οκτώ χρόνια. Είναι αυτή ακριβώς η πραγματικότητα που επιχειρεί να αντιμετωπίσει εδώ και δώδεκα χρόνια η Σύμπλευση, φέρνοντας την ιατρική φροντίδα πιο κοντά στις απομακρυσμένες νησιωτικές κοινότητες.

Advertisement

Advertisement

Από τις 4 έως τις 8 Νοεμβρίου, η Σύμπλευση ΑΜΚΕ (+πλευση), σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Τάκης Ηλιόπουλος, πραγματοποίησε τον Φθινοπωρινό Διάπλου, υλοποιώντας για πρώτη φορά ένα διαφορετικό εγχείρημα: τη μετατροπή ενός πλοίου σε πλωτό πολυϊατρείο, το οποίο ταξίδεψε σε πέντε νησιά των Κυκλάδων, την Αμοργό, τη Σχοινούσα, το Κουφονήσι, τη Σίφνο και τη Σέριφο. Δεκάδες εθελοντές βρέθηκαν δίπλα στους κατοίκους, πραγματοποιώντας συνολικά 2.686 ιατρικές και μικροβιολογικές εξετάσεις σε 1.034 διαφορετικούς ανθρώπους.

Δύο από τους εθελοντές και μέλη του οργανισμού μιλούν στη HuffPost για την εμπειρία «του να προσφέρεις και να λαμβάνεις τα πιο όμορφα χαμόγελα ως αντάλλαγμα».

Μία ομάδα γιατρών που ήθελε να κάνει τη διαφορά

Η ιδέα της Σύμπλευσης γεννήθηκε το 2014, όταν μια ομάδα ανθρώπων, με βασικό πυρήνα γιατρούς που αγαπούσαν παράλληλα τη θάλασσα, ήρθε σε άμεση επαφή με τις ελλείψεις που αντιμετώπιζαν οι κάτοικοι των μικρών νησιών. Όπως εξηγεί κ. Φλώρου, «η ανάγκη έγινε αντιληπτή μέσα από προσωπικά βιώματα, όταν ακόμη και μια απλή επίσκεψη σε έναν γιατρό μπορούσε να αποτελέσει σημαντική δυσκολία για τους κατοίκους».

Αυτή η διαπίστωση αποτέλεσε την αφετηρία για τη δημιουργία μιας οργανωμένης εθελοντικής πρωτοβουλίας, η οποία με την πάροδο των χρόνων διευρύνθηκε, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 100 μέλη. Πέρα από τους γιατρούς, στην ομάδα συμμετέχουν άνθρωποι που αναλαμβάνουν τον συντονισμό, τη γραμματειακή υποστήριξη, τα logistics και τη μεταφορά του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς κάθε αποστολή απαιτεί συνεργασία και προετοιμασία σε πολλά επίπεδα. «Δεν είναι καθόλου αυτονόητη η πρόσβαση στην υγεία», τονίζει η κ. Φλώρου, περιγράφοντας μια πραγματικότητα που παραμένει στο επίκεντρο της δράσης της ομάδας.

Η φετινή αποστολή ξεχώρισε χάρη στη συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Τάκης Ηλιόπουλος, το οποίο παραχώρησε το πλοίο που αποτέλεσε τη βάση των δραστηριοτήτων. Στους χώρους του οργανώθηκε ένα πλήρως στελεχωμένο πολυϊατρείο, δίνοντας τη δυνατότητα στους κατοίκους να πραγματοποιούν διαφορετικές εξετάσεις στο ίδιο σημείο.

Όπως εξηγεί ο εθελοντής γιατρός κ. Νίκος Καραμαλίκης, γυναικολόγος, ο οποίος συμμετέχει συστηματικά στις αποστολές της Σύμπλευσης, η φετινή πρωτοβουλία διαφοροποιήθηκε από τον συνηθισμένο τρόπο λειτουργίας της ομάδας, κατά τον οποίο στήνονται αυτοσχέδια ιατρεία σε κάθε νησί. «Η φετινή κοινή πρωτοβουλία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Τάκης Ηλιόπουλος, που μας παραχώρησε το πλοίο, ξεχωρίζει γιατί αντί να στήνεται ένα αυτοσχέδιο ιατρείο σε κάθε νησί όπως κάνουμε συνήθως, οργανώσαμε και στελεχώσαμε με πάνω από 25 ιατρικές και παραϊατρικές ειδικότητες ένα πολυϊατρείο που ταξίδευε μαζί μας αποκλειστικά για τις ανάγκες της αποστολής», αναφέρει.

Η δυνατότητα πραγματοποίησης πολλαπλών εξετάσεων σε έναν ενιαίο χώρο διευκόλυνε σημαντικά τόσο τους κατοίκους όσο και τους εθελοντές. «Οι κάτοικοι έκαναν πολλαπλές εξετάσεις σε μία επίσκεψη, χωρίς να ταξιδέψουν εκτός νησιού», σημειώνει ο ίδιος, προσθέτοντας ότι η μεγάλη προσέλευση από την πρώτη κιόλας ημέρα επιβεβαίωσε πόσο υπαρκτή είναι η ανάγκη. Η αξία της αποστολής, ωστόσο, δεν αποτυπώνεται μόνο στους αριθμούς. Αναδεικνύεται κυρίως μέσα από τα περιστατικά που αντιμετώπισαν οι γιατροί και τα οποία φανερώνουν πόσο καθοριστική μπορεί να αποδειχθεί μια προληπτική εξέταση.

Advertisement

«Σε έναν ιδανικό κόσμο ο μακροπρόθεσμος στόχος της Σύμπλευσης θα ήταν να μην χρειάζεται καμία Σύμπλευση»

Ο κ. Καραμαλίκης θυμάται την περίπτωση ενός άνδρα που επισκέφθηκε τον οδοντίατρο για έναν συνηθισμένο έλεγχο και καθαρισμό. Κατά την εξέταση εντοπίστηκαν προκαρκινικές αλλοιώσεις στη στοματική κοιλότητα, οι οποίες χρειάζονταν περαιτέρω διερεύνηση και παραπομπή. «Ο άνδρας δεν ήρθε επειδή υποψιαζόταν κάτι, αλλά για έναν απλό καθαρισμό. Χωρίς τον έλεγχο, η διάγνωση ίσως να καθυστερούσε, και σε ενδεχόμενο καρκίνο του στόματος η έγκαιρη διάγνωση παίζει καθοριστικό ρόλο», εξηγεί.

Μια ακόμη περίπτωση που έχει κρατήσει στη μνήμη του αφορά μια γυναίκα που επισκέφθηκε το γυναικολογικό ιατρείο, καθώς επιθυμούσε να ξεκινήσει προσπάθεια εγκυμοσύνης με τον σύντροφό της. Κατά την εξέταση εντοπίστηκε ένα εύρημα που έπρεπε να αντιμετωπιστεί πριν ξεκινήσει η προσπάθεια. Η γυναίκα παραπέμφθηκε σε κλινική της επιλογής της, ώστε να πραγματοποιήσει την απαραίτητη επέμβαση χωρίς οικονομική επιβάρυνση. «Δεν ήταν ένα θεαματικό περιστατικό. Ήταν όμως η στιγμή που κατάλαβα ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι μόνο εξετάσεις: μπορεί να αλλάξει τη ζωή μιας οικογένειας», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Advertisement

Για τον ίδιο, αυτές οι στιγμές συνοψίζουν την ουσία της συμμετοχής του στις αποστολές. «Πολλοί άνθρωποι έρχονται με μια απορία που κουβαλούσαν καιρό ή με μια εξέταση που ανέβαλλαν, γιατί κάθε μετακίνηση στην ηπειρωτική χώρα σημαίνει χρόνο και κόστος. Φεύγουν με απαντήσεις και ηρεμία, και τα χαμόγελά τους ήταν η μεγαλύτερη ανταμοιβή».

Προσφορά με συνέχεια και όχι υποκατάσταση του δημόσιου συστήματος

Παράλληλα με το πλωτό πολυϊατρείο, η αποστολή περιλάμβανε μια σειρά από δράσεις που έφεραν την ομάδα πιο κοντά στις τοπικές κοινωνίες. Η κινητή μονάδα μαστογραφίας πραγματοποίησε 73 εξετάσεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν 110 στειρώσεις αδέσποτων ζώων σε συνεργασία με την Εθελοντική Δράση Κτηνιάτρων Ελλάδας. Παράλληλα, η HopeGenesis πραγματοποίησε ενημερωτική δράση για την υπογονιμότητα, ενώ η EduAct υλοποίησε εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες ρομποτικής για παιδιά και νέους.

Advertisement

Ωστόσο, η ίδια η ομάδα αναγνωρίζει ότι η εθελοντική προσφορά δεν μπορεί να αποτελέσει υποκατάστατο της μόνιμης υγειονομικής κάλυψης. Όπως τονίζει ο εθελοντής γιατρός: «Ο εθελοντισμός συμπληρώνει το δημόσιο σύστημα, δεν το υποκαθιστά». Η ύπαρξη μόνιμων γιατρών, υποδομών και η δυνατότητα παρακολούθησης των περιστατικών παραμένουν αναγκαίες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της υγείας των κατοίκων.

Advertisement

Στο ίδιο πνεύμα, η κ. Φλώρου υπογραμμίζει ότι η δράση της Σύμπλευσης έχει συμπληρωματικό χαρακτήρα, ενώ περιγράφει ως ιδανικό στόχο έναν κόσμο στον οποίο οι κάτοικοι των νησιών θα μπορούν να έχουν εύκολη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση στις απαραίτητες εξετάσεις, χωρίς να χρειάζονται αντίστοιχες πρωτοβουλίες.

Για τους εθελοντές, η εμπειρία δεν περιορίζεται στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Είναι και οι ανθρώπινες σχέσεις που δημιουργούνται, η υποδοχή των κατοίκων, οι μικρές πράξεις ευγνωμοσύνης και η αίσθηση ότι η προσφορά επιστρέφει με τρόπους που δύσκολα περιγράφονται. «Εμείς πάμε να προσφέρουμε γιατί έτσι νιώθουμε και τελικά παίρνουμε τόση αγάπη πίσω και γεμίζουμε τόσο πολύ με αυτόν τρόπο την ψυχή μας», αναφέρει η ίδια, αποτυπώνοντας τη συναισθηματική πλευρά μιας προσπάθειας που στηρίζεται στην ανιδιοτελή συμμετοχή.

Για τον κ. Καραμαλίκη, η απόφαση να συμμετέχει κανείς σε μια τέτοια αποστολή προϋποθέτει διάθεση προσφοράς, αλλά και αγάπη για τη θάλασσα και τους απαιτητικούς ρυθμούς της. Όπως λέει, κάθε φορά αισθάνεται ευγνώμων που έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει ανθρώπους που διαφορετικά θα δυσκολεύονταν να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια σειρά ιατρικών υπηρεσιών.

Advertisement

«Αυτό που κάνουμε δεν είναι μόνο εξετάσεις: μπορεί να αλλάξει τη ζωή μιας οικογένειας»

Δώδεκα χρόνια μετά την ίδρυσή της, η Σύμπλευση συνεχίζει να εμπλουτίζει τις δράσεις και τις ειδικότητές της, επιδιώκοντας να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερες ανάγκες των νησιωτικών κοινοτήτων. Το όραμά της, ωστόσο, παραμένει βαθύτερο από την ίδια την πραγματοποίηση των αποστολών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η κ. Φλώρου: «Σε έναν ιδανικό κόσμο ο μακροπρόθεσμος στόχος της Σύμπλευσης θα ήταν να μην χρειάζεται καμία Σύμπλευση».

Μέχρι τότε, κάθε διάπλους αποτελεί μια υπενθύμιση ότι η πρόσβαση στην υγεία δεν θα έπρεπε να εξαρτάται από τη γεωγραφική θέση ενός ανθρώπου και ότι η αλληλεγγύη μπορεί να γίνει πράξη όταν άνθρωποι με κοινό όραμα αποφασίζουν να ταξιδέψουν, κυριολεκτικά και συμβολικά, προς εκείνους που τη χρειάζονται. Το αποδεικνύει και η ιστορία που διάλεξε να μοιραστεί μαζί μας η κ. Φλώρου.

«Βρεθήκαμε στη Σχοινούσα, μετά από ένα διάλειμμα που κάναμε μεταξύ των ιατρείων και των δράσεων, πήγαμε στο καφενείο για να πιούμε έναν ελληνικό καφέ. Εκεί ήταν ένας κύριος, ο οποίος δεν μας άφησε με τίποτα να πληρώσουμε. Μπορεί να ήμασταν δέκα άνθρωποι, μπορεί και λιγότεροι, αλλά επέμενε: ”Όχι, εσείς κάνετε τόσα πολλά για εμάς. Αφήστε, σήμερα είναι δικά μου”. Και ξέρεις, μπορεί να μιλάμε για πέντε ή δέκα ευρώ, δεν έχει σημασία το ποσό. Δεν είναι καθόλου αυτονόητο ότι μπορεί κάποιος να το κάνει αυτό ή τι μπορεί να στερείται για να το κάνει. Είναι αυτές οι μικρές, ανθρώπινες χειρονομίες που σου θυμίζουν ότι αυτό που προσφέρεις αναγνωρίζεται και εκτιμάται».