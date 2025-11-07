Δεκτό έγινε από το δικαστήριο το αίτημα παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας των συγγενών των θυμάτων των Τεμπών, αλλά η υπόθεση αναβλήθηκε για τις 3 Μαρτίου 2026 προκειμένου να κληθεί και να παρασταθεί ως υποστήριξη κατηγορίας το Ελληνικό Δημόσιο.

Η εισαγγελέας του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου εισηγήθηκε την αποβολή των συγγενών των θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη από την υποστήριξη της κατηγορίας στη δίκη των ελεγκτών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, οι οποίοι κατηγορούνται για παράβαση καθήκοντος.

Όπως ανέφερε, οι κατηγορούμενοι κλήθηκαν, στο πλαίσιο του ελέγχου για την εκτέλεση της σύμβασης 717, να συντάξουν σχετική έκθεση, από την οποία προέκυψε ότι δεν θα πρέπει να αποδοθούν ποινικές ευθύνες στους αρμόδιους για την υπόθεση. «Το αδίκημα που εξετάζεται εδώ αφορά την παράβαση καθήκοντος, όχι το δυστύχημα αυτό καθαυτό», σημείωσε και συνέχισε λέγοντας πως το δικαστήριο δεν μπορεί να αποδεχτεί την παράσταση των συγγενών των θυμάτων ως υποστηρικτών της κατηγορίας, καθώς δεν στοιχειοθετείται νομικά η άμεση ζημία τους στην παρούσα διαδικασία, προτείνοντας έτσι την αποβολή τους από τη δίκη.

Ξέσπασαν συγγενείς θυμάτων κατά τη διάρκεια της δίκης

Η ατμόσφαιρα στην αίθουσα του δικαστηρίου φορτίστηκε έντονα όταν, κατά τη διάρκεια των δευτερολογιών των συνηγόρων, συγγενής θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη αντέδρασε με οργή σε τοποθέτηση του συνηγόρου των κατηγορουμένων, φωνάζοντας «ντροπή σας». Ο πρόεδρος παρενέβη άμεσα, ζητώντας του να αποχωρήσει, υπενθυμίζοντας πως «εδώ διεξάγεται δίκη». Καθώς εκείνος έβγαινε από την αίθουσα, ο Αντώνης Ψαρόπουλος, επίσης συγγενής θύματος, τον ακολούθησε, λέγοντας με εμφανή αγανάκτηση: «Να τη χαίρεστε!».

Η διαδικασία διεκόπη, προκειμένου το δικαστήριο να αποφασίσει σχετικά με το αίτημα υποστήριξης της κατηγορίας. Ωστόσο, η ένταση δεν άργησε να αναζωπυρωθεί: κατά τη διάρκεια της διακοπής, ο Αντώνης Ψαρόπουλος επανήλθε στην αίθουσα και απευθυνόμενος προς τον συνήγορο των κατηγορουμένων, του είπε σε έντονο ύφος: «Προσβάλλεις τη μνήμη της κόρης μου με αυτόν τον ειρωνικό τρόπο!».